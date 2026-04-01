伊朗局势｜特朗普发文飙骂众国避战 称美军不再援手：要石油自己去霍峡抢 

美国总统特朗普3月31日在社交平台连发帖文，对多个未参与对伊朗行动的国家提出强硬批评，并疑「发晦气」表示，美国不会再代劳，这些国家若要石油，要么向美国购买，要么就自己拿出勇气闯入海峡去抢。此外，他接受媒体访问时重申，伊朗战争可能很快会结束，到时霍峡「会自动重新开启」。

批评法国拒开领空 斥「非常无用」

特朗普表示，随着霍尔木兹海峡受阻，部分国家无法获得航空燃油，却未有参与针对伊朗的行动。他向相关国家提出两项「建议」，一是向美国购买石油，二是「拿出勇气闯入海峡，直接去抢夺」。

他未有具体点名所有国家，但提及英国，言论被视为对盟友表达不满。

美国总统特朗普3月31日在社交平台连发帖文，对多个未参与对伊朗行动的国家提出强硬批评，并「发晦气」表示，美国不会再代劳，这些国家若要石油，就自己拿出勇气闯入海峡去抢。

接受媒体访问时重申，伊朗战争可能很快会结束，到时霍峡「会自动重新开启」。但不知这是确切评估，还是他的晦气说话。路透社

特朗普疑发晦气地向相关国家提出两项「建议」，一是向美国购买石油，二是「拿出勇气闯入海峡，直接去抢夺」。美联社

特朗普在帖文中强调，美国未来不会再为其他国家提供无条件支援，并指各国应学会为自身利益而战。他形容伊朗已遭严重打击，最艰难阶段已过，呼吁各国「自己去拿石油」。

有关言论反映美方对部分盟友在军事行动中的立场感到不满，同时释出美国或调整中东战略的讯号。

特朗普亦在另一帖文中批评法国，指其拒绝让一架载有军事物资、前往以色列的飞机飞越领空，形容法方在相关行动中「毫无用处」，并警告美国将记住此举。

称战争或将结束 暗示美军不会久留

另一方面，据《纽约邮报》报道，特朗普接受访问时表示，对伊朗的军事行动可能很快告一段落，并暗示美军不会长期驻留中东。

他指，伊朗已封锁霍尔木兹海峡达31天，推高全球能源价格，但认为相关问题最终会由其他依赖该航道的国家自行解决。

特朗普称，美国目前的主要目标是确保伊朗无法发展核武，一旦达成目标并撤出后，海峡将自然恢复通行。