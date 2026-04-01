美法官颁令叫停特朗普$31亿白宫宴会厅项目：总统非业主无权改建
更新时间：03:47 2026-04-01 HKT
发布时间：03:47 2026-04-01 HKT
发布时间：03:47 2026-04-01 HKT
美国总统特朗普拟斥资4亿美元（约31亿港元）于白宫东翼原址兴建豪华宴会厅，引发法律争议。华盛顿联邦法官理查德·莱昂（Richard Leon）周二（31日）颁布初步禁制令，要求特朗普政府即时暂停工程，除非获得国会明确授权，并直言总统只是白宫的「管家」而非「业主」，无权改建。
拆卸东翼惹议 法官批特朗普越权
是次争议源于特朗普去年夏季宣布的白宫扩建计划。为了兴建一座占地9万平方英呎、可容纳999人的巨型宴会厅，特朗普已于去年10月下令拆卸白宫东翼（East Wing）。
由前总统小布殊任命的法官莱昂在判词中言辞犀利，支持保育团体「国家历史保护信托基金会」（National Trust for Historic Preservation）的诉求，指出目前没有任何法例赋予总统拥有其宣称的改建权力。
「美国总统是为后代第一家庭看管白宫的管家，但他并不是业主！」法官莱昂在判词中写道。
私人捐款兴建 被指绕过多项监管程序
白宫早前声称，该项耗资4亿美元工程将由私人捐款支付，其中包括特朗普本人的捐献。然而，保育团体批评特朗普在未经独立审查及国会批准的情况下，擅自拆卸具历史价值的建筑。计划争议重点包括：绕过咨询：特朗普在未咨询「国家首都规划委员会」及「美术委员会」前已展开工程；安插亲信：虽然上述两大委员会负责审核联邦建筑，但特朗普近期已被指在委员会内安插大量盟友；历史破坏：东翼的拆除被视为对白宫历史结构的重大破坏。
停工令即时生效 待国会及独立审查
禁制令颁布后，相关工程必须即时进入停顿状态。法官强调，在工程重启前，必须经过多项独立审查并获得国会通过。
目前白宫尚未对判决作出正式回应。外界关注正忙于应对中东战事的特朗普，会否就此判决向更高一级法院提出上诉，或转而向国会寻求拨款支持，以合法化这座饱受争议的「特朗普宴会厅」。
最Hit