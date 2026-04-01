美法官颁令叫停特朗普$31亿白宫宴会厅项目：总统非业主无权改建

美国总统特朗普拟斥资4亿美元（约31亿港元）于白宫东翼原址兴建豪华宴会厅，引发法律争议。华盛顿联邦法官理查德·莱昂（Richard Leon）周二（31日）颁布初步禁制令，要求特朗普政府即时暂停工程，除非获得国会明确授权，并直言总统只是白宫的「管家」而非「业主」，无权改建。

拆卸东翼惹议 法官批特朗普越权

是次争议源于特朗普去年夏季宣布的白宫扩建计划。为了兴建一座占地9万平方英呎、可容纳999人的巨型宴会厅，特朗普已于去年10月下令拆卸白宫东翼（East Wing）。

2026年3月29日星期日，美国总统特朗普在从佛罗里达州西棕榈滩飞往马里兰州安德鲁斯联合基地的空军一号上向记者发表讲话时，手持白宫新东翼的设计图。美联社

美国总统特朗普拟斥资4亿美元（约31亿港元）于白宫东翼原址兴建豪华宴会厅，引发法律争议。美联社

由前总统小布殊任命的法官莱昂在判词中言辞犀利，支持保育团体「国家历史保护信托基金会」（National Trust for Historic Preservation）的诉求，指出目前没有任何法例赋予总统拥有其宣称的改建权力。

「美国总统是为后代第一家庭看管白宫的管家，但他并不是业主！」法官莱昂在判词中写道。

私人捐款兴建 被指绕过多项监管程序

白宫早前声称，该项耗资4亿美元工程将由私人捐款支付，其中包括特朗普本人的捐献。然而，保育团体批评特朗普在未经独立审查及国会批准的情况下，擅自拆卸具历史价值的建筑。计划争议重点包括：绕过咨询：特朗普在未咨询「国家首都规划委员会」及「美术委员会」前已展开工程；安插亲信：虽然上述两大委员会负责审核联邦建筑，但特朗普近期已被指在委员会内安插大量盟友；历史破坏：东翼的拆除被视为对白宫历史结构的重大破坏。

停工令即时生效 待国会及独立审查

禁制令颁布后，相关工程必须即时进入停顿状态。法官强调，在工程重启前，必须经过多项独立审查并获得国会通过。

目前白宫尚未对判决作出正式回应。外界关注正忙于应对中东战事的特朗普，会否就此判决向更高一级法院提出上诉，或转而向国会寻求拨款支持，以合法化这座饱受争议的「特朗普宴会厅」。