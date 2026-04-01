伊朗局势｜美军投2000磅钻地弹袭伊弹药库 德黑兰无人机轰炸以色列境内科企

中东战事持续升温。综合外电及内地媒体报道，美国于当地时间3月30日对伊朗中部伊斯法罕发动新一轮空袭，动用重型钻地炸弹，目标为当地一处大型弹药库。

消息指，美军此次使用重约2000磅（约907公斤）的钻地弹，专门用于摧毁地下设施。现场画面显示，夜空中连环爆炸，火光冲天，大量浓烟直冲高空，破坏力惊人。

有关片段由美国总统Donald Trump早前在社交平台发布，但未有附上详细说明。

据指，美军在过去一个月内已对伊朗发动大规模军事打击，累计攻击目标超过1.1万个，重点集中于削弱其进攻性军事设施。

面对连串空袭，伊朗迅速作出回应。伊朗军方于3月31日发表声明，指自当日凌晨起，已出动攻击型无人机，针对以色列境内多个与军事相关的科技与通信设施展开打击。

伊方称，位于以色列中部、接近本-古里安国际机场的西门子工业软件中心，为以军提供人工智能与自动化技术，用于提升武器生产及军事设计能力，因此被列为攻击目标。

此外，位于海法的美国电话电报公司研发中心亦遭波及。该设施主要为以色列军方提供先进网络技术、云端运算及人工智能支援，被伊朗视为敌军战略支援节点，同样遭到了无人机打击。