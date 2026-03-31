校园沦活春宫︱神户一小学男女教师被揭「激战」十多次 辩称「气氛到无法自制」

日本神户市教育界爆发震惊社会的丑闻。该市须磨区一所小学的两名教师被指在数月内，多次于校园内发生性行为，该市教育委员会周一（30日）宣布对二人处以停职六个月的纪律处分。



据市教委会的公告，涉事者为一名34岁的男教师和一名24岁的女教师。调查显示，自去年八月到今年三月初，两人在工作时间以外，于学校的教室、走廊、男子更衣室，甚至存放教材的「教具室」等场所，发生十多次性行为。

男女教师被停职半年

今年三月初，该校的教务主任在校内巡视时，听到储物室传出异常声响。主任上前查看，赫然发现男教师神情慌张地冲出，而女教师则衣衫不整地留在室内，事件因而揭发。



面对调查时，两名教师承认因「气氛到了，无法自制」而在校内作出骇人行为。市教委会最终对两人作出停职六个月的处分，而两人也于同日引咎辞职。该校57岁的校长因管理监督不力而受到「告诫」处分。



据报道，校长在事发当天便已知情，却未有选择举报，直到隔天市教委会接到内部匿名举报后，事件才曝光，外界批评校方管理态度和教师职业道德。

