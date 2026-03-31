日静冈与熊本今部署长程导弹 确保拥反击敌方能力

日本陆上自卫队今天在熊本市健军驻屯地及静冈县富士驻屯地部署长程导弹，此举将使日本具备攻击敌方领域内导弹基地等目标的反击能力。

其中熊本的健军驻屯地部署12式陆基反舰导弹增程改良型，该导弹由车载发射器发射，射程约可达1000公里，射程涵盖中国大陆沿岸与台湾周边海域等地。该装备将由驻地内的第5岸舰导弹联队负责运用。

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日本自卫队熊本部署「12式」长程反舰导弹 射程首度可触及中国沿海

熊本的健军驻屯地部署12式陆基反舰导弹增程改良型。日本防卫省

12式陆基反舰导弹增程改良型导弹，射程可达1000公里。日本防卫省

日本的岛屿防卫用高速滑空弹。日本防卫省

防卫大臣小泉进次郎指，这是日本加强阻吓力与因应能力的重要措施。X@防卫省·自卫队

射程可达1000公里 涵盖中国沿岸

而富士驻屯地则部署岛屿防卫用高速滑空弹，这种高速滑空弹射程数百公里，能以不规则轨道飞行，预计于本年度内，进一步部署至北海道上富良野驻屯地及宫崎县的雾岛驻屯地。

陆上自卫队已分别把12式陆基反舰飞弹增程改良型与岛屿防卫用高速滑空弹，分别命名为25式陆基反舰导弹与25式高速滑空弹。

这2种长程导弹均为日本国产导弹，能根据实际状况，立刻移到驻屯地之外发射。

能打击敌方导弹据点

日方若判断对方已经著手攻击，这种长程导弹能打击对方领域内的导弹据点，这也代表过去以来揭示「专守防卫」的日本防卫政策，出现重大转变。

防卫大臣小泉进次郎在内阁会议后的记者会表示：「这是我国加强吓阻力与因应能力，极为重要的措施。」

海上自卫队与航空自卫队也计划在护卫舰与战斗机等，运用长程导弹。