佛州州长签署法案 棕榈滩国际机场改名特朗普机场

美国佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一签署一项法案，允许棕榈滩国际机场（Palm Beach International Airport），改名为特朗普总统国际机场（President Donald J. Trump International Airport）。根据法案内容，机场改名预计于7月1日生效。

在更名前，有关部门必须先向美国联邦航空管理局（FAA）提交正式申请。

相关新闻：

美钞将印特朗普签名 打破165年传统 被夸「黄金时代缔造者」

特朗普在棕榈滩国际机场登上空军一号专机。美联社

自2025年1月重返白宫以来，特朗普一直试图在公共机构留下个人印记。美联社

最快7月1日起生效

FAA在声明中表示，更改机场名称属于地方事务，但FAA需要完成一些行政工作，例如更新各种飞行图表和导航资料库等，机场的标志也必须更换。

这座国际机场距离特朗普的度假别墅海湖俱乐部（Mar-a-Lago）约3.2公里。

佛州共和党党部在社交平台X发文祝贺：「欢迎来到全新的特朗普总统国际机场，它就位于棕榈滩的中心地带！佛州很荣幸能拥有这座纪念总统的地标。」

肖像将现纸币及24K金纪念币

自2025年1月重返白宫以来，特朗普一直试图在公共机构留下个人印记，例如将甘迺迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名为「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

财政部上周甚至宣布特朗普的签名将出现在纸币上，这在现任总统中是首次出现。

另外，由特朗普任命的联邦委员会3月也批准一项设计方案，该方案将在一枚24K纯金纪念币上印上特朗普肖像，借此纪念美国建国250周年。