伊朗局势 | 美媒：特朗普拟结束对伊军事行动 放弃重启霍尔木兹海峡

《华尔街日报》周二披露，美国总统特朗普近期在内部会议中向幕僚透露，他已经准备好结束对伊朗的军事行动，即便关键的全球能源命脉霍尔木兹海峡仍处于实质封锁状态，也可以收兵。而以色列总理内塔尼亚胡周一称，对伊朗战事已实现了超过一半的目标，但他并未给出战争结束的时间表。

报道指出，特朗普与白宫幕僚近日针对战局进行评估，并向幕僚表示，即使霍尔木兹海峡尚未恢复全面通航，仍可结束对伊朗的军事行动。他认为若要以武力强行重启被封锁的霍尔木兹海峡，势必会将冲突时间拉长，继而超出特朗普原先设定「4至6周」结束战事的时程。

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传特朗普有意放弃重启霍尔木兹海峡。路透社

特朗普被指向幕僚露出收兵口风。路透社

美国陆军第82空降师等部队已抵达中东部署。美国陆军图片

白宫发言人莱维特澄清，美军正朝向恢复航道营运努力。新华社

忧强行重启势拉长战事

而为了确保能在这段时间内顺利收兵，特朗普决定将战略重心调整为摧毁伊朗的海军力量与导弹库存，而非纠结于要立即开放霍尔木兹海峡。

这项重大的战略转向，意味著特朗普为了在既定期限内撤军，不惜让德黑兰政府继续掌握这条黄金水道的控制权。

华府官员透露，一旦美军达成削弱伊朗海、空军力及摧毁导弹设施的主要军事目标，特朗普便倾向于逐步缩减敌对行动，并转向以外交手段向德黑兰施压，要求恢复贸易自由。

交盟友与后续外交处理霍峡

如果外交手段失效，华府的计划是转向欧洲与波斯湾盟国，强烈要求这些国家带头负责重启海峡的任务，承担后续清理水雷与护航的重任。虽然美军目前仍有相关军事选项可以强行破口，但官员直言，这已不再是特朗普眼前的首要任务。

但报道指出，尽管释出收手讯号，但两栖突击舰的黎波里号（USS Tripoli）与陆军第82空降师等部队已进入该区域，展现出政策表态与实际部署间的矛盾。白宫发言人莱维特澄清，美军正朝向恢复航道营运努力，但并未将其列为目前核心目标。

以总理：对伊战争已实现逾一半目标

另一边厢，以色列总理内塔尼亚胡表示，对伊朗战争已实现了超过一半的目标，包括击毙数千名伊朗革命卫队成员，而以色列和美国也接近完成摧毁伊朗军工产业，但他不想设定结束战争的时间表。

他又表示，相信伊朗政权终将垮台。

