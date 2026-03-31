Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 美第82空降师数千兵力抵中东 或试图夺取伊朗哈尔克岛

即时国际
更新时间：11:09 2026-03-31 HKT
发布时间：11:09 2026-03-31 HKT

美国总统特朗普评估对伊朗的下一步行动之际，路透社引述2名美国官员报道，美国陆军精锐第82空降师（82nd Airborne Division）的数千名官兵，已陆续抵达中东。这2名官员以不具名方式发言，并未具体说明这批伞兵部署位置。据报这些官兵可用于伊朗战争中的多个目的，包括试图夺取伊朗90%石油出口枢纽哈尔克岛。

这批伞兵来自北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg），美国先前增派数千名海军、陆战队和特种作战部队人员赴中东地区。约2500名陆战队员已于上周末抵达中东。

相关新闻：
伊朗局势｜特朗普称正与新政权交涉 若谈判破裂将摧毁油井、发电设施与哈尔克岛

报道指出，这次派遣的陆军兵力包括第82空降师指挥部成员、部分后勤与其他支援人员，以及1个旅级战斗部队。

夺岛风险高 位处伊朗攻击范围

其中1名消息人士指出，目前尚未决定派美军入侵伊朗，但这波增兵将强化美军未来可能在中东行动的能力。

据报这些士兵可用于伊朗战争中的多种用途，包括试图夺取哈尔克岛，该岛是伊朗90%石油出口的枢纽。特朗普政府内部之前曾传出讨论夺取该岛的行动，但此举风险极高，因为该岛位于伊朗的导弹和无人机攻击范围内。

报道指，特朗普政府此前讨论过出动地面部队侵入伊朗境内，来夺取高浓缩铀，但此选项可能意味著美军必须深入伊朗境内更长时间，试图挖出深埋地下的物质。

传特朗普政府内部曾商夺高浓缩铀

特朗普政府的内部讨论也包括可能派遣美军入侵伊朗境内，以确保油轮安全通过霍尔木兹海峡。虽然这项任务主要将透过海空军完成，但也可能意味著将美军部署至伊朗海岸线。

特朗普周一表示，美国正与一个「更讲理的政权」进行谈判，以期结束在伊朗的战事，但他再次警告德黑兰开放霍尔木兹海峡，否则其油井与发电厂将面临美军攻击的风险。

报道说，鉴于美国民众对伊朗军事行动支持度偏低，以及特朗普曾在竞选前承诺避免美国卷入新的中东冲突，任何动用美国地面部队的行动，即使是有限的任务，都可能为特朗普带来重大政治风险。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳汉遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
10小时前
青马大桥的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
01:08
青马大桥2死车祸｜的士爆胎停慢线挨巴士撞 司机乘客双亡 巴士车长涉危驾被捕
突发
6小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
20小时前
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&A
的士4.1起须提供电子支付 司机唔收点算好？信用卡要畀手续费？ 一文睇清8大Q&amp;A
社会
3小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
12小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
22小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
21小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
22小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
16小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
17小时前