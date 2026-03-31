伊朗局势 | 美第82空降师数千兵力抵中东 或试图夺取伊朗哈尔克岛

美国总统特朗普评估对伊朗的下一步行动之际，路透社引述2名美国官员报道，美国陆军精锐第82空降师（82nd Airborne Division）的数千名官兵，已陆续抵达中东。这2名官员以不具名方式发言，并未具体说明这批伞兵部署位置。据报这些官兵可用于伊朗战争中的多个目的，包括试图夺取伊朗90%石油出口枢纽哈尔克岛。

这批伞兵来自北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg），美国先前增派数千名海军、陆战队和特种作战部队人员赴中东地区。约2500名陆战队员已于上周末抵达中东。

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报道指出，这次派遣的陆军兵力包括第82空降师指挥部成员、部分后勤与其他支援人员，以及1个旅级战斗部队。

夺岛风险高 位处伊朗攻击范围

其中1名消息人士指出，目前尚未决定派美军入侵伊朗，但这波增兵将强化美军未来可能在中东行动的能力。

据报这些士兵可用于伊朗战争中的多种用途，包括试图夺取哈尔克岛，该岛是伊朗90%石油出口的枢纽。特朗普政府内部之前曾传出讨论夺取该岛的行动，但此举风险极高，因为该岛位于伊朗的导弹和无人机攻击范围内。

报道指，特朗普政府此前讨论过出动地面部队侵入伊朗境内，来夺取高浓缩铀，但此选项可能意味著美军必须深入伊朗境内更长时间，试图挖出深埋地下的物质。

传特朗普政府内部曾商夺高浓缩铀

特朗普政府的内部讨论也包括可能派遣美军入侵伊朗境内，以确保油轮安全通过霍尔木兹海峡。虽然这项任务主要将透过海空军完成，但也可能意味著将美军部署至伊朗海岸线。

特朗普周一表示，美国正与一个「更讲理的政权」进行谈判，以期结束在伊朗的战事，但他再次警告德黑兰开放霍尔木兹海峡，否则其油井与发电厂将面临美军攻击的风险。

报道说，鉴于美国民众对伊朗军事行动支持度偏低，以及特朗普曾在竞选前承诺避免美国卷入新的中东冲突，任何动用美国地面部队的行动，即使是有限的任务，都可能为特朗普带来重大政治风险。