伊朗局势 | 霍尔木兹海峡征通行费计划 获伊朗议会国安会通过 禁美以船只通行

伊朗国会国家安全委员会周一（30日）通过对霍尔木兹海峡通行船只收费的计划，确立伊朗武装部队的管控角色，明确禁止美国、以色列以及对伊朗进行单边制裁的国家的船只通过该海峡。这项计划包括建立收费与结算机制、以伊朗流通货币里亚尔征收通行费。

这项计划仍需全体国会议员表决通过，该法案一旦成为法律，将维护伊朗对霍尔木兹海峡的主权，确立伊朗及其武装部队的主导地位，并禁止任何对伊朗实施单边制裁的国家通行。而伊朗将与阿曼合作制定相关法律框架。

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伊朗将明确禁止美国、以色列以及对伊朗进行单边制裁的国家的船只通过该海峡。路透社

全球约有20%的石油供应经由霍尔木兹海峡运输。路透社

针对霍峡收费，特朗普曾指可在2分钟内解决。路透社

收费拟以伊朗货币结算

依照这项新计划，与美国、以色列及对伊朗实施制裁国家有关联的船只，将不得通行。

全球约有20%的石油供应经由霍尔木兹海峡运输，美以对伊朗开战后，这条航道形同封锁。而自战争开始以来，该海峡通行量已大幅下降约95%，其影响遍及全球能源市场。

根据《联合国海洋法公约》，霍尔木兹海峡被视为国际航行通道，所有船只都可以拥有航行自由，沿岸国家均无权阻止国际船只通行。不过，伊朗和美国都没有正式批准承认有关公约。

特朗普：2分钟内就能解决

美国总统特朗普日前曾被问若伊朗针对霍尔木兹海峡征收通行费一事，他表示：「我们2分钟内就能解决那件事，非常快，快到你头昏眼花。」国务卿鲁比奥也指这项通行费计划非法且「无法接受」。

根据国际海事组织资料，虽然过去约1周已有部分船只在取得伊朗许可后成功穿越海峡，但目前仍有约2000艘船与约2万名海员受困于区域水域。

或每艘船收200万美元

暂时不清楚伊朗将如何在这条水道上实施通行费制度，但与伊朗伊斯兰革命卫队有关的塔斯尼姆通讯社估算，这套制度每年可带来约1000亿美元（7800亿港元）收入，超过伊朗每年的石油收入。

其中一项提议方式，是由伊朗向每艘通过或进入海峡部分区域的船舶收取200万美元（1562万港元），名义上作为「特殊安全服务」费用，粗估每天可带来约2.8亿美元（21.9亿港元）进帐；另一种可能方式，则是仿照苏彝士运河的通行费制度，依照船舶载货能力收费。这种模式估计每天可创造约5600万美元（4.38亿港元）收入，每年约可带来200亿至250亿美元（1562至1953亿港元）。