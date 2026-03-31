白宫：与伊朗谈判「进展良好」 特朗普希望4月6日前达成协议

中东局势持续紧张，白宫发言人莱利维特表示，美国与伊朗谈仍在进行中，且「进展良好」，她指伊朗公开声明内容与美方官员传达的讯息存在重大差异。另外，利维特指特朗普希望在4月6日截止日前与伊朗达成协议。

伊朗公开表态与私下存差异

莱利维在白宫新闻发布会上表示，美国与伊朗的谈判仍在进行并且进展顺利，但德黑兰公开说法与私下传达给美方的信息存在差异，伊朗私下已同意华盛顿的一些要点。她说：「尽管你们从该政权那里听到各种公开姿态和错误报导，谈判仍在继续并进展良好。公开说的话，当然与私下传达给我们的内容完全不同。」

莱维特警告称，伊朗私下对华盛顿的任何承诺都将接受检验，美国将确保德黑兰对其承诺负责。利维特指出，特朗普希望在4月6日截止日前与伊朗达成协议。

伊朗军队和防御系统已被「彻底摧毁」

她表示，伊朗已无能力威胁美国或其盟友，并将此形容为德黑兰达成「真正协议」的机会。利维特重申，任何协议中，伊朗必须永久放弃核武野心。她还确认，「史诗狂怒行动（Operation Epic Fury）」将持续，直到美国达成目标。

美国不支持航道征收通行费

白宫表示，未来数天约有20艘额外油轮将通过霍尔木兹海峡。利维特澄清，美国不支持对这条全球重要航道征收通行费。

她形容伊朗政府的公开声明具有「表演性」，对德黑兰的公开讯息持怀疑态度。同时，她确认，美国内阁官员将前往北京，为特朗普即将访问中国做准备。

或向阿拉伯国家征收战争费用

当被问及阿拉伯国家是否帮助支付战争费用时，利维特表示，她不会抢先替特朗普表态，但这是特朗普已有的想法。