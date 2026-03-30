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阿耳忒弥斯2号｜NASA宣布4月1日升空 发射系统准备就绪

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更新时间：22:59 2026-03-30 HKT
发布时间：22:59 2026-03-30 HKT

美国太空总署（NASA）决定4月1日让「阿耳忒弥斯2号」（Artemis 2）升空，目前该火箭目前矗立于佛甘迺迪太空中心的发射台，并已完成发射前各项测试工作。

「阿耳忒弥斯2号」原本定于3月6日发射，因技术问题叫停。这次任务是美国时隔逾50年再次送人类上太空执行绕月任务。

该火箭的的发射窗口为美国东部时间周三下午6时24分（本港周四上午7时24分）开启，持续两小时。若因故延迟或取消，至4月6日之前仍有多个备用发射时段。尽管如此，NASA官员对于该任务能按时透过巨型「太空发射系统」（SLS）火箭升空表达高度信心。

下周一前有多次机会发射

NASA于3月20日将发射系统运抵发射台前，便已完成飞行准备审查（Flight Readiness Review），之后未发现任何需额外处理的风险或技术问题，因此正式核准阿耳忒弥斯2号进入发射程序。

NASA探索系统开发任务理事会代理副局长格雷兹于3月29日的任务状态更新记者会中表示：「自那时以来，我们所有操作都相当顺利。飞行系统、地面系统、发射与运行团队，以及休士顿的飞行控制团队均已就绪。机组人员昨日抵达，他们也已做好充分准备。」

目前影响4月1日发射的最大不确定因素仍是天气。由于低层对流层可能出现积云，当天天气不利的机率约为20%。

4名太空人 8字形绕月

阿耳忒弥斯2号将是NASA「阿耳忒弥斯计划」的首次载人任务，该计划旨在最终重返月球表面并建立长期基地。美国太空人怀斯曼（Reid Wiseman）、格洛弗 （Victor Glover）和科赫 （Christina Koch），以及加拿大太空人汉森 （Jeremy Hansen），将搭乘「猎户座」太空船（Orion），进行为期约10天的绕月飞行。

值得注意的是，本次任务并不会进入传统的绕月轨道，而是利用月球背面的重力进行「自由返回轨道」（free-return trajectory）飞行，呈现类似8字形的轨迹，最终直接返回地球。这也是猎户座太空船的首次载人飞行。

阿耳忒弥斯计划的首个任务「阿耳忒弥斯1号」已于2022年11月成功发射，当时一艘无人猎户座太空船进入月球轨道并运行约一个月，完成多项测试。

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