伊朗局势｜西班牙对美国关闭领空 迫参与伊朗战争飞机改道

西班牙国防部长罗夫莱斯（Margarita Robles）周一表示，已对美国关闭领空，禁止执行针对伊朗任务的飞机通过，并拒绝华盛顿使用其军事基地。罗夫莱斯说：「这些基地未获授权，当然，任何与伊朗战争相关的行动也未获授权使用西班牙领空。」

相关新闻：伊朗感谢西班牙首相反战言论 印出来贴上瞄准以色列导弹

伊朗将西班牙首相反战言论贴上导弹。 Tasnim News Agency

据西班牙《国家报》报道，当局拒绝合作，迫使美国轰炸机改变飞往中东的航线和后勤保障，从而让美国的军事行动「复杂化」。该报指出，飞机只有在紧急情况下才被允许过境或降落。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普称正与新政权交涉 若谈判破裂将摧毁油井、发电设施与哈尔克岛

在西班牙的反美以军事行动示威中，有人举起西班牙总理桑切斯的肖像。 美联社

美国与以色列于2月28日对伊朗发动空袭，冲突至今尚未平息。西班牙首相桑切斯是公开反对开战的西方领导人中最具影响力的一位。他的立场激怒了美国，美国总统特朗普威胁要切断与西班牙的贸易关系。

此前特朗普施压北约国防开支提高到成员国GDP的5%，西班牙拒绝此要求，已激怒了特朗普。