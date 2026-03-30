电子纸应用｜ 沃尔玛全门市换数码价钱牌 美议员忧「动态定价」急推法案禁用

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）正掀起一场自条码问世以来最大的货架革命，计划在今年底前于全美所有门市导入数码货架标签（DSL）。此举虽号称能提升效率，却也点燃了国会山庄与消费者对于「动态定价」（surge pricing）的深层恐惧，忧心商家将能随意、即时调整价格。

数码货架标签系统利用电子纸（E-paper）来显示产品价格和信息，可在中央服务器的控制下自动更新或更改显示内容，取代传统的纸质标签，可节省纸张和印刷成本。

店员认为电子货架标签提供便利，省下75%时间专心服务顾客。 Walmart

沃尔玛与另一杂货巨头克罗格（Kroger）声称，这项技术能大幅提升营运效率。俄亥俄州一间沃尔玛的员工贝利（Amanda Bailey）说，数位标签让她标示价格的时间减少了75%，能更专注服务顾客。零售顾问本尼迪克特（Scott Benedict）也指出，数位标签能确保线上与线下价格一致，易腐商品也可快速调降价格，从而减少食物浪费。

然而，消费者对此抱持怀疑。在通胀压力下，消费者对价格极度敏感，每一分钱的变动都会被注意到，这使得零售商与顾客之间的信任变得异常脆弱。

各界担心电子货架标签变成为「随时加价」提供便利。 Walmart

本尼迪克特坦言：「当零售商安装了能在几分钟内改变价格的技术时，购物者当然会想知道它可能被如何利用。」

同时提升「加价」效率？

这项技术革新迅速引来立法者的强烈反弹。来自新墨西哥州（New Mexico）的民主党参议员卢汉（Ben Ray Luján）直指数位标签是「动态定价的门户」，并提出《停止杂货店价格欺诈法案》，旨在禁止任何面积超过1万平方英尺的杂货店使用DSL。此法案若通过，几乎所有沃尔玛门市甚至连锁超市Trader Joe’s都将受到冲击。

民主党俄勒冈州众议员霍伊尔（Val Hoyle）更在众议院推动立法，要求在建立完善的消费者保护法规前，「彻底禁止」数位标签。她悲观地认为，企业利用该技术对消费者涨价只是时间问题，「只待董事会里的亿万富翁实施这个想法。」

经济学家与部分行业专家认为，动态定价的扩展已是趋势。惠蒂尔学院（Whittier College）经济学教授怀特（Roger White）直言，企业投入巨资安装该系统，若不期望借此增加利润，将是「企业的渎职行为」。