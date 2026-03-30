女子食雪糕误吞生锈钉 神经受损兼不孕获赔1.1亿港元

美国佛州一名女子在当地连锁雪糕店购物时，意外吃到受污染雪糕，误吞生锈钉子与碎片，结果异物卡在体内要做手术紧急取出，后来还出现永久性的身体损害和神经损伤。法院近来裁定她获赔1400万美元（近1.1亿港元）。

女事主巴克利（Brandy Buckley）2018年9月11日开车到棕榈湾市（Palm Bay），光顾当地连锁雪糕店Bruster's Ice Cream，点了忌廉合桃口味的雪糕。

巴克利以为硬物是核桃，照X光才发现吞下钉子。 网上图片

巴克利说，她吃了一口马上觉得有东西卡在喉咙，当时以为可能是雪糕里有合桃，没想到求诊照X光发现吞了一根钉子，紧急手术后取出钉子和一些金属碎片。

这宗恐怖食安事件导致她门静脉血栓形成和严重内出血，头、颈、四肢和神经系统遭到严重且永久性伤害，最终造成不孕，同时因为住院、求诊和后续护理等费用也让她背负了庞大医疗帐单，经济陷入困难。

巴克利于2019年在布里瓦德郡（Brevard）法院向雪糕公司提告，原本只索讨1.5万美元以上，但陪审团考量到事件对她造成伤害的严重性，最终裁定雪糕公司要赔偿1400万美元。巴克利的委任律师对外表示，考量到事件对当事人所造成的严重伤害，认为陪审团做出公正的判决。