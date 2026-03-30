伊朗局势 | 美部署中东兵力增至逾5万 数百特种部队加入 或参与夺岛

美国、以色列对伊朗的战争逾1个月，近日美国大规模向中东集结更多军舰及兵力，除了原驻扎日本冲绳、搭载3500名水兵和海军陆战队员的两栖突袭舰「的黎波里号」（USS Tripoli）已抵达中东，2名美国军方官员周日（29日）透露，数百名美军特种作战部队也抵达当地，与数千名海军陆战队员与陆军空降兵会合。这项部署旨在为美国总统特朗普提供更多军事选项，而中东的美军兵力已逾5万人。

《纽约时报》引述美军官员报道，这些包括陆军游骑兵与海军海豹部队的突击队员，尚未被分配具体任务。但作为专门地面作战部队，他们可能被部署于协助保护目前已被伊朗实质封锁的霍尔木兹海峡，或参与夺取伊朗波斯湾北部石油枢纽哈尔克岛的行动，也可能参与针对伊朗伊斯法罕（Isfahan）核设施高浓缩铀的任务。

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美军特种部队或参与夺取伊朗波斯湾北部石油枢纽哈尔克岛的行动。美国国防部

中东的美军兵力已逾5万人，包括多艘军舰。路透社

「的黎波里号」已抵达中东部署。路透社

部署兵力较平常多出1万人

目前在中东的美军已超过5万人，比平时多出约1万人。通常美国在中东各地基地以及军舰上，约有4万部队，包括在沙特阿拉伯、巴林、伊拉克、叙利亚、约旦、卡塔尔、阿联酋和科威特等地。

美国官员表示，特朗普正评估如何重新打开霍尔木兹海峡航道。这条狭窄水道通常承载全球约20%的石油和液化天然气运输。但由于伊朗为报复美国与以色列发动的战争而进行攻击，目前海峡大致处于封锁状态。

军事专家：占领或控制伊朗几乎不可能

军事专家指出，即使美方有5万士兵，其中很多在海上，对于任何大型地面作战而言仍然规模太小。以色列2023年10月对加沙作战时动用了30多万士兵；2003年美国入侵伊拉克时，联军兵力接近25万人。伊朗的国土面积接近美国本土3分之1，人口约9300万人，想用5万兵力占领或控制这样的国家几乎不可能。

有美国官员向《华盛顿邮报》表示，在伊朗的地面行动可能仅限于由特种作战部队和步兵部队进行的突袭行动，目前还不清楚特朗普是否会批准五角大楼提出的任何计划。