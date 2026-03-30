伊朗局势 | 特朗普：伊朗已政权更迭 允15点停战方案「大部分内容」 将再放行20油轮

美国总统特朗普周日（29日）称，美方先前透过巴基斯坦提出的停火15点计划，伊朗已同意「大部分内容」，并且美方还会提出其他要求。他又表示，伊朗上周允许10艘悬挂巴基斯坦国旗的油轮通过霍尔木兹海峡，现时额外再送上「大礼」，自周一起再放行20艘油轮通过霍尔木兹海峡。特朗普又坦言，言他想「夺取伊朗石油」，并且可能占领伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，还称伊朗已经「政权更迭」。

特朗普在总统专机「空军一号」上对媒体说：「他们同意了大部分条款。他们有什么理由不同意呢？」他接著说：「他们在方案上和我们有共识。我们要求了15项内容，基本上，大致方向上已取得共识，接下来我们还会再提出另外几项要求。」

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特朗普指伊朗普将放行20油轮。法新社

特朗普表明美伊会谈顺利。美联社

特朗普指，伊朗上周允许10艘悬挂巴基斯坦国旗的油轮通过霍尔木兹海峡，目前已增至20艘。路透社

指美伊会谈取得许多重要共识

这项15点计划内容据报包括：伊朗承诺不拥有核武、移交其高度浓缩铀、限制伊朗防卫能力、终止区域代理人组织活动，承认以色列政权，以及重新开放霍尔木兹海峡。

他又称，上周提到伊朗送给美国的「大礼」，就是「10艘大型油轮的石油」，「而今天（周日）他们又给了我们另一份大礼，他们送来20船石油，明天（周一）将开始运送」。

特朗普说，伊朗放行油轮是为了证明自身想要和谈，「我们正在进行非常好的会谈，不论是直接还是间接，我认为我们已经取得许多重要的共识」。

目前不清楚这20艘油轮的目的地及船东身分。中国与印度为伊朗石油的主要买家，这些油轮也可能属于波斯湾国家。

坦言想夺取伊朗石油

特朗普又接受《金融时报》访问说，他想要「夺取」伊朗的石油，不排除占领伊朗石油出口的枢纽哈尔克岛。

他表示，他希望像「在委内瑞拉那样」，从伊朗「夺取石油」。

特朗普也在访谈中宣称，伊朗最高领袖哈梅内伊及多名高官在战争中丧命后，伊朗已经「政权更迭」，「我们打交道的是完全不同的一批人，（他们）非常专业」。

伊朗否认与美谈判 斥假新闻

尽管特朗普释出乐观讯息，但伊朗方的立场显然极为强硬。据报伊朗已透过中间人巴基斯坦正式公开回绝美方提出的15项停火条件。作为反击，伊朗也反向提出5项反制条件，其中最核心的要求即是维持对霍尔木兹海峡的主权，不容许美方干涉这条全球航运命脉。

伊朗国会议长卡利巴夫3月23日亦曾在社交媒体发文，否认与美国进行任何谈判。卡利巴夫称，散布「虚假新闻的目的是操纵金融和石油市场，以此让美国和以色列摆脱其深陷的泥潭」。