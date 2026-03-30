强制过重旅客额外买机位 坐飞机加收「肥胖税」 西南航空政策惹争议

美国西南航空公司最近宣布一项新的政策，针对体重超出标准的旅客，要求他们必须额外购买机位。某些旅客因此要支付将近1000美元（近7800港元）的额外费用，这笔费用被一些人戏称为「肥胖税」。

有人被加收1000美元

有旅客表达对于这项政策模糊不清的担忧，并且感到愤怒，他们认为机场的地勤人员仅仅依靠目测，来判断乘客是否需要额外付费，涉及歧视。

西南航空新政策被讥搭飞机加收「肥胖税」。维基网站

西南航空被指加收「肥胖税」，引起争议。Mostafa Mostafa /FB

西南航空自今年1月27日起强制过重旅客额外买机位。Cultural Creatives/FB

西南航空公司自今年1月27日起修改相关规定。新的规定要求无法在扶手之间坐下的乘客，必须提前购买额外的座位，否则可能会在机场被收取额外费用，并且取消实施超过30年的弹性措施。

未能在扶手之间坐下 要额外付费

过去，西南航空允许体重超标的旅客在上飞机前提出免费额外座位的要求，或者对于那些预先购买了2个座位的乘客，航空公司会退还其中一个座位的费用。

但西南航空在一份关于政策变更的声明中表示：「为了确保座位空间，我们正在通知之前使用过额外座位政策的乘客，他们应该在预订时购买额外座位。」

起飞时至少有一个空位 才可退款

根据新规定，只有当航班起飞时至少还有一个空位时，才能保证第2个座位的退款，而没有提前预订的乘客可能会被强制当场购买另一张机票，这取决于地勤人员的判断。

西南航空新政策规定：「占用相邻座位的乘客必须购买所需数量的座位。扶手被视为座位之间的明确界限。」

有乘客在社交媒体上表示，他们在登机口被区别对待，并被施压要求付额外费用，即使他们以前从未需要超过一个座位。

目测决定是否额外付费 被斥歧视

网红米勒（Samyra Miller）毫不留情地将这项政策称为「肥胖税」。她说：「这是歧视，取决于当天值班人员的主观意愿和对肥胖者的歧视。」

有批评者愤怒地表示：「听起来西南航空为了赚更多钱，正在对顾客进行歧视和定性。」

另一名网民补充道：「这似乎很主观，你的身材大小取决于谁在看你。」