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4蒙面贼闯意大利博物馆 3分钟内掠总值逾8000万名画

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更新时间：11:11 2026-03-30 HKT
发布时间：11:11 2026-03-30 HKT

继法国罗浮宫去年10月19日发生世纪窃案后，意大利北部一间博物馆亦告失窃，遭贼人偷走多位艺术大师名画，当中包括雷诺瓦、塞尚和马蒂斯的作品，总值高达900万欧罗（8066万港元），是意大利近年最严重的艺术品窃案之一。

事发于一星期前，失窃的是马尼阿尼罗卡基金会（Magnani Rocca Foundation）博物馆，距离意北巴马（Parma）约20公里。

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野兽派大师马蒂斯作品《露台上的宫女》亦失窃。Magnani Rocca Foundation
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失窃的塞尚作品《鱼》价值600万欧罗。Magnani-Rocca Foundation
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失窃的马尼阿尼罗卡基金会博物馆。维基百科
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多位大师作品遭闪电盗走

警方指4名蒙面贼人于3月22日深夜至23日凌晨间闯入博物馆，偷走印象派大师雷诺瓦（Pierre-Auguste Renoir）、后印象派画家塞尚（Paul Cezanne）和野兽派大师马蒂斯（Henri Matisse）的画作。

失窃名作包括雷诺瓦的《鱼》（Fish）、塞尚的《樱桃和桃子》（Still Life with Cherries and Peaches），以及马蒂斯的《露台上的宫女》（Odalisque on the Terrace）。

据报窃贼撬开大门，进入一楼展室，然后从博物馆花园逃逸，全程不到3分钟，显示手法周密有组织。

其中一幅作品价值逾5300万

馆方进一步指出，多亏监控系统和警方及保安人员迅速介入，窃贼才无法偷走更多画作。

据估计，被盗画作总价值约为900万欧罗，其中《鱼》就价值600万欧罗（5377万港元）。窃案直到周日才对外公布，警方发言人表示，正在翻查博物馆及邻近店舖的闭路电视画面。

马尼阿尼罗卡基金会于1977年创建，收藏艺术史学家马尼阿尼（Luigi Magnani）的艺术品，馆藏还包括德国画家杜勒（Albrecht Durer）及鲁本斯（Peter Paul Rubens）、比利时画家范戴克（Anthony van Dyck）、西班牙浪漫主义画家哥雅（Francisco Goya）和法国印象派画家莫内（Claude Monet）等大师作品。

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