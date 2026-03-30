美放行俄罗斯油轮赴古巴 避过与俄对峙 缓解能源危机

美国《纽约时报》引述不具名美国官员报道，美方放行一艘满载原油的俄罗斯油轮前往古巴，将为能源与经济危机日益恶化的古巴带来短暂缓解，也避免了一场可能发生的美俄对峙。

料明抵古巴港口

根据航运资料，这艘名为「阿纳托利．科洛德金号」（Anatoly Kolodkin）的油轮，载有约73万桶原油，周日（29日）晚进入古巴水域，预计将于周二（31日）抵达目的地、古巴马坦萨斯港。这批俄罗斯原油可提炼约25万桶柴油，可满足全国约12.5天需求。

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俄罗斯油轮、悬挂香港旗的「海马号」，原计划载有20万桶燃料前往古巴，但后来改道前往委内瑞拉。法新社

古巴能源与经济危机日益恶化，经常停电。路透社

这将是古巴自今年1月以来首次获得石油供应，为这个人口约960万、能源与经济危机日益恶化的国家带来短暂缓解。

俄罗斯外交部3月17日发表声明，声援古巴政府和人民，指出美国对古巴封锁禁运导致古巴面临严峻挑战，强调俄方将继续向古巴提供必要支持。

美海岸卫队允油轮驶向古巴

纽时引述一名不具名的美国官员指出，美国海岸防卫队允许该油轮驶往古巴。据报美国海岸防卫队在加勒比海地区部署巡逻舰，原本有能力拦截这艘油轮，但特朗普政府并未下令采取行动。

美国德州大学古巴能源政策专家皮农（Jorge Pinon）表示，他对美国未在这艘油轮接近古巴前加以拦截感到意外。

他对记者说：「我认为现在美国试图阻止这艘船的可能性几乎已消失殆尽，一旦船只进入古巴领海，美国政府几乎不可能阻止它。」

另一艘俄罗斯轮、悬挂香港旗的「海马号」，原计划载有20万桶燃料前往古巴，但后来改道前往委内瑞拉。

美1月起切断对古巴能源供应

美军今年1月夜袭委内瑞拉，拘捕原总统马杜罗并押解到纽约受审，切断了委内瑞拉对古巴的石油供应。

美国总统特朗普随后扬言将对任何向古巴供应石油的国家征收关税，并表示不排除「接管」古巴的可能性。

他上周五一场投资论坛发表演说时，强调美国在委内瑞拉和伊朗的军事行动成功，还说「古巴是下一个（目标）」。