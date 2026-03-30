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伊朗局势︱中东占全球铝供应量9%　阿联酋和巴林铝厂遭袭击

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更新时间：10:04 2026-03-30 HKT
发布时间：10:04 2026-03-30 HKT

中东最大的铝业制造商阿联酋全球铝业（EGA）表示，他们位于阿联酋一处重要生产基地在伊朗导弹与无人机攻击中遭受「重大损害」。

阿联酋全球铝业在声明中称，位于阿布扎比哈里发经济区的设施遭到攻击，造成多名员工受伤。铝价在这轮伊朗战事爆发前已呈上涨趋势，随着交易商和买家聚焦于市场可能趋紧及全球库存缩减的预期，价格恐进一步攀升。中东地区约占全球铝供应量9%，大部分目前受困于霍尔木兹海峡内。

此外，巴林铝业公司的设施于周末期间亦遭受伊朗攻击，2名员工受轻伤。伊朗伊斯兰革命卫队昨日发表声明说，革命卫队使用导弹和无人机「有效」打击了阿联酋和巴林境内与美国有关的铝厂。

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