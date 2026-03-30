中东局势︱胡塞武装参战 红海「泪之门」曼德海峡危机四伏︱分析

伊朗对全球能源咽喉要道霍尔木兹海峡已实质封闭达一个月，而也门叛军「胡塞武装」上周六介入战争，可能会威胁到另一重要航道曼德海峡，使该区域的石油出口及航运面临更高风险。全球约12%的海运贸易石油都要经过曼德海峡。这个意为「泪之门」的海峡，现正危机四伏。

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12%海运贸易石油经此峡

曼德海峡位于也门西南部，连接红海和亚丁湾，是沟通大西洋、地中海和印度洋的「咽喉」，被称为连接欧亚非三大洲的「水上走廊」。美国能源资讯署的资料显示，全球大约12%的海运贸易石油都要经过此处。曼德海峡在阿拉伯语中意为「泪之门」，有说法是因为海峡航道复杂，礁石密布，风高浪大，常发生沉船，旅人时常潸然泪下。

胡塞武装军力辐射曼峡

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伊朗支持的胡塞武装近日释放讯号，考虑在曼德海峡展开军事袭击或封锁行动。以色列2023年10月攻打加沙地带后，胡塞武装开始打击红海商船，在去年11月宣布暂停攻击前，已有超过100艘船只遇袭。其攻击逼使数以百计船只绕道南非好望角，这不仅拖延了航程时间，也增添航运成本。

胡塞武装被视为伊朗手中「极具威慑力的王牌」，它介入战事意味着伊朗向美以进一步「摊牌」。

分析人士认为，胡塞武装军力辐射的曼德海峡，是霍尔木兹海峡航运受阻后，沙特阿拉伯原油出口的替代通道。

沙特将石油出口改至延布港

沙特已开始将石油出口改道至西部海岸延布港，红海的油轮运输量因此激增。如果胡塞武装袭击曼德海峡船只或延布港的油气设施，有分析人士认为，国际油价可能会从目前每桶大约113美元，飙升来到每桶近200美元。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚上周六晚称，该组织使用巡航导弹和无人机对以色列南部的重要目标发动第二轮袭击。

他表示，胡塞武装的军事行动「将在未来几天继续进行」，直到美国和以色列「停止侵略」。