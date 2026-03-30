伊朗局势 | 神稳多时一度传遭击毙 伊朗最高领袖发新讯息 感谢伊拉克人民支持抗美

伊朗传媒周日（29日）报道，最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）发布书面讯息，感谢伊拉克人民在对美国和以色列的战争中给予的支持。穆杰塔巴自从获任命最高领袖以来不曾公开露面，仅发表过几份书面声明。美国总统特朗普上周曾表示，华府正与伊朗「一位高层人士」接触，但明言此人并非最高领袖，并指没有穆杰塔巴的消息，不知道他是否还存活。

穆杰塔巴是已故最高领袖哈梅内伊次子，但他迟未现身已引发外界对其健康状况及下落的诸多揣测，甚至传出他已遭击毙的消息。国营电视台和部分伊朗官员则表示，他因为空袭受伤，正在疗养。

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伊朗官员表示，穆杰塔巴因为空袭受伤，正在疗养。路透社

穆杰塔巴（右）是已故最高领袖哈梅内伊次子。路透社

官方指因空袭受伤 正在疗养

半官方伊朗学生通讯社（ISNA）报道，穆杰塔巴在最新声明中就伊拉克在针对伊朗的侵略行动中抱持明确立场，以及对伊朗的支持，向伊拉克最高宗教权威及伊拉克人民表达感谢。他指的是伊斯兰教什叶派最受尊崇人物之一、伊拉克什叶派领袖希斯塔尼大阿亚图拉（Grand Ayatollah Ali Sistani）。

这项书面声明是在什叶派政党伊拉克伊斯兰最高委员会与伊朗驻巴格达大使会晤之后发出，报道并未说明讯息传递方式的细节。

特朗普不肯定穆杰塔巴是否存活

较早前，穆杰塔巴以最高领袖身分发表的首份声明，针对波斯新年诺露兹节（Nowruz）发表贺词。

上述2份声明皆由他人在电视上代为宣读，内容强调对战争胜利的坚定信心。

国营媒体定期发布穆杰塔巴的照片，但未说明拍摄时间是否为近期。他也拥有自己的官方Telegram和X帐号。

而特朗普则指没有穆杰塔巴的消息，不知道他是否还存活。