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伊朗局势︱美国陆战队抵中东规划「数周」地面战 伊军：波斯湾的鲨鱼正等待他们

即时国际
更新时间：08:59 2026-03-30 HKT
发布时间：08:59 2026-03-30 HKT

美国和以色列对伊朗的战事昨日进入第30天。美军中央司令部周六宣布，载有约2500海军陆战队员的「的黎波里号」两栖攻击舰已抵达中东。《华盛顿邮报》报道，五角大楼正为在伊朗开展为期「数周」的地面行动准备，可能由特种部队和常规步兵部队联合发动突袭，但总统特朗普尚未拍板。伊朗武装部队昨日警告：「波斯湾的鲨鱼正等待美国军人。」

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美军中央司令部在社交媒体宣布，「的黎波里号」两栖攻击舰已抵达覆盖中东的中央司令部责任区。这艘「美利坚级」两栖攻击舰载有3500名美国水兵和海军陆战队员，其中陆战队员有约2500人。「的黎波里号」是两栖戒备群/第31海军陆战队远征队的旗舰。该部队还配备运输机、攻击战斗机及两栖登陆和战术装备。原驻日本的「的黎波里号」2周前接获指示前往中东，该船舰又称为「大型甲板舰」，有更多空间容纳F-35战机、鱼鹰式运输机及其他飞机。两栖攻击舰「拳师号」搭载的陆战队远征部队及随行战舰早前也已接获指令，从加州驶往中东。

特朗普尚未批准行动

《华盛顿邮报》引述匿名官员报道，五角大楼正规划对伊朗展开为期「数周」的地面行动。据称地面行动可能包括突袭伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，以及霍尔木兹海峡沿岸据点。《华邮》引述官员说：「这不是临时起意的计划。」不过，特朗普尚未批准任何地面部队行动。报道称，任何潜在的地面行动都不会是全面入侵，可能由特种作战部队和常规步兵部队联合发起突袭。这样的任务可能使美军面临来自伊朗无人机和导弹、地面火力及简易爆炸装置的一系列威胁。有军事专家分析，一旦演变为地面行动，冲突烈度和伤亡程度都将升至「完全不同的层级」。

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伊朗国会议长加利巴夫则扬言，武装部队正「等待」美国地面部队到来，称将把美军部队烧掉，并将一举惩罚美国的中东盟友。伊朗武装部队中央总部发言人警告，针对特朗普威胁对伊朗发动地面行动及占领伊朗部分岛屿，伊朗军方已做好应战准备，「波斯湾的鲨鱼正等待美国军人」，特朗普的错误决策将导致美军「陷入死亡泥潭」。

此外，据美国与阿拉伯官员表示，沙特阿拉伯苏尔坦王子空军基地周五遭空袭，受损飞机中包括一架美军E-3空中预警机。《华尔街日报》指出，该基地遭伊朗导弹与无人机攻击造成美军十多人受伤，并损坏地面数架美军空中加油机。E-3「哨兵」空中预警与管制机可协助管理战场，并从数百里外追踪导弹与各类飞机。

巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其、埃及等国外交部长昨日则齐聚巴国首都伊斯兰堡，共商如何结束长达一个月的中东战争。伊朗国会议长加利巴夫则扬言，武装部队正「等待」美国地面部队到来，称将把美军部队烧掉，并将一举惩罚美国的中东盟友。

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