伊朗局势 | 伊朗扬言攻击区内美以军政官员住所 警告将美地面部队烧成灰

巴基斯坦宣布将会很快主办美国和伊朗的会谈之际，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出，在巴基斯坦进行的会谈不过是掩人耳目的幌子。他表示，伊朗部队「正在等待美军抵达地面，然后把他们烧成灰烬」。而伊朗最高作战指挥机关、哈塔姆安比亚中央司令部发言人则扬言，美国和以色列军事指挥官及政治官员的住所，将成为伊朗的合法打击目标。

伊斯兰共和国广播电视台周日（29日）报道，哈塔姆安比亚中央司令部发言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaghari）威胁称，伊朗武装部队将以该地区的美国和以色列指挥官和政治官员的住所为目标。

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美军「的黎波里号」抵达中东，伊朗指美正策划地面战。路透社

伊朗扬言攻击区内美以军政官员住所。路透社

巴基斯坦外长达尔（右）表示很快会主办美伊会谈。美联社

报复美以袭平民住宅

他强调这是对美国和以色列「在伊朗各城市袭击伊朗平民住宅」的「报复措施」。

战争期间，多名伊朗军事指挥官和官员丧生，包括最高领袖哈梅内伊，他于战争爆发的第一天，即2月28日被杀。

与此同时，在约2500名受过两栖登陆训练的美国陆战队员抵达中东后，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出，在巴基斯坦进行的会谈不过是掩人耳目的幌子。他表示，伊朗部队「正在等待美军抵达地面，然后把他们烧成灰烬，并且彻底惩罚他们的区域盟友」。

国会议长斥美策划地面进攻

卡利巴夫说：「敌人公开传递谈判与对话讯息，但同时秘密策划地面攻击。我们的士兵正在等待美军抵达地面，准备烧掉他们，彻底惩罚他们的区域盟友。」

他向全国发表讯息时说：「只要美国人寻求伊朗投降，我们的回应就是永远不会接受屈辱。」

巴基斯坦：即将主办美伊会谈

较早前，巴基斯坦宣布即将主办美伊会谈，至于会谈是直接还是间接的，尚不清楚。

巴基斯坦外长达尔（Ishaq Dar）与土耳其、埃及和沙特阿拉伯外长在巴基斯坦会晤后指出：「巴基斯坦欣见伊朗和美国都对巴基斯坦促成这场会谈表达信任。巴基斯坦很荣幸能主办并协助两方于接下来几天展开有意义对话。」预计这些国家的外长周一将再度会面。