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伊朗局势｜内塔尼亚胡下令扩大黎南缓冲区 以军加强北部边境部署

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更新时间：02:25 2026-03-30 HKT
发布时间：02:25 2026-03-30 HKT

以色列总理内塔尼亚胡周日表示，已指示军方进一步扩大在黎巴嫩南部的「安全缓冲区」，以应对真主党持续发射火箭及反坦克导弹。

「缓冲区」扩展至利塔尼河一带

内塔尼亚胡在以军北方司令部发表视像声明称，此举旨在加强以色列北部边境的安全部署，并将威胁推离边境。他表示，以色列决心「从根本上改变北部局势」。其办公室未有提供更多细节，相关决定亦尚未提交安全内阁讨论。

以色列上周表示，计划将「缓冲区」扩展至利塔尼河一带，但未有说明此次行动是否涉及进一步占领地区。国防部长卡茨早前指，以军将控制通往该河的桥梁及相关安全区。

内塔尼亚胡已指示军方进一步扩大在黎巴嫩南部的「安全缓冲区」，以应对真主党持续发射火箭及反坦克导弹。路透社
内塔尼亚胡已指示军方进一步扩大在黎巴嫩南部的「安全缓冲区」，以应对真主党持续发射火箭及反坦克导弹。路透社
内塔尼亚胡已指示军方进一步扩大在黎巴嫩南部的「安全缓冲区」，以应对真主党持续发射火箭及反坦克导弹。路透社
内塔尼亚胡已指示军方进一步扩大在黎巴嫩南部的「安全缓冲区」，以应对真主党持续发射火箭及反坦克导弹。路透社

内塔尼亚胡指出，以色列正进行多战线军事行动，针对伊朗及其地区盟友，包括真主党及加沙的巴勒斯坦武装组织哈马斯。他称，以军已削弱真主党的导弹能力，但对方仍具备发射火箭的能力。

在美国与以色列于2月底对伊朗发动空袭后，伊朗展开报复行动，并攻击以色列及美军在中东的目标。作为伊朗主要盟友，真主党自3月2日起向以色列北部发射火箭，以军则对黎巴嫩南部、东部及首都贝鲁特展开空袭，并进行地面行动。

消息人士向路透社表示，自新一轮冲突爆发以来，已有逾400名真主党武装分子死亡。黎巴嫩卫生部称，以军行动已造成逾1,100人死亡，包括妇女、儿童及医护人员；以色列军方则表示，有4名士兵在黎南战事中阵亡。

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