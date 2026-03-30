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墨西哥世界杯场馆翻新重开 首场迎战葡萄牙 男球迷堕下亡

即时国际
更新时间：00:34 2026-03-30 HKT
发布时间：00:34 2026-03-30 HKT

2026年世界杯由美国、加拿大及墨西哥三个北美国家共同主办，其中墨西哥城地标性阿兹特卡球场，周六晚上举行翻新重开首战，墨西哥国家足球队迎战葡萄牙国家足球队的友谊赛期间，一名男子不幸堕下身亡。

男子堕下时处醉酒状态

据报道，比赛期间一名男子试图从二层VIP包厢跳至一层时，沿建筑外墙攀爬时堕至地面停车场。救援人员到场后进行急救，但男子不幸证实死亡。墨西哥城安全部门指，事主当时「处于醉酒状态」。

墨西哥城检察官办公室在社交平台X发表声明，表示深切哀悼事件，并称当局已派遣法医及调查警察到场，封锁现场并收集证据，包括CCTV片段及在场人员证供，以重组事件经过。法医调查亦正进行中，以确认死因及事主堕下时的身体状况。

事件发生后，友谊赛仍照常进行，最终以0比0完场。据报，部分球迷及安保人员直到比赛结束后才知事件。

阿兹特卡球场经历多年翻新，为2026年世界杯做准备，是墨西哥三个比赛场馆之一。球场将主办世界杯揭幕战墨西哥国家足球队对南非国家足球队，以及共五场赛事，包括32强及16强赛。

阿兹特卡球场曾分别主办1970及1986年世界杯揭幕战，此次将成为首个三届世界杯揭幕战主场。

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