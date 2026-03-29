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日本JR东海公司司机恰眼瞓 超速20KM/H埋站险酿巨灾

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更新时间：18:45 2026-03-29 HKT
发布时间：18:45 2026-03-29 HKT

日本JR东海公司旗下特快列车「飞驒」10号（Hida 10）于周六（28日）发生严重驾驶失误。一名50多岁的资深司机在行驶途中打瞌睡，导致列车在进入终点名古屋站时严重超速，列车安全系统自动感应并紧急煞车，当时车上有约180名乘客，幸好无人受伤。日本JR东海公司今日（29日）向公众道歉。

《产经新闻》报道，根据JR东海的调查，意外发生在28日下午3时许，当时列车正进入名古屋站，因司机打瞌睡，列车以时速71公里驶入月台区域，超出原本时速50公里的要求。

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列车自动保安装置（ATS）侦测到超速后即时介入，启动紧急煞车，让列车在预定停车点前安全停下。

涉事的司机拥有约 17 年的驾驶资历，当天健康状况回报正常。该司机承认，直到保安装置的警告铃声响起，才突然惊醒。经监视纪录比对，司机约有 23 秒 时间处于打瞌睡状态。
 

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