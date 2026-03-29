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伊朗局势︱美以发动战事满月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？

即时国际
更新时间：18:00 2026-03-29 HKT
发布时间：18:00 2026-03-29 HKT

美国与伊色列向伊朗发动联合军事行动刚满一个月。美方未能以速战速决姿态结束行动，双方不断发放消息表明立场，其中，美国总统特朗普近日甚至声称美伊「正在谈判」，但伊朗方面多次否认这一说法。伊方就提出「5个必须」，以回应美方停战协议。

新华社发表分析文章，解构目前美国面对的情况，形容特朗普政府因两个误判，而陷入四重困境，退出战事的意愿愈加明显。两个误判，包括「委内瑞拉模式」可在伊朗复制，以及伊朗政权将一击而溃。

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欲在伊朗复制「委内瑞拉模式」

首先，特朗普试图在伊朗复制「委内瑞拉模式」，但现实是，美以重创的伊朗政权不仅巩固了权力，而且立场愈发强硬。美方低估伊朗国内应对外部威胁的高度共识和抵抗意志，这一误判正把美国拖入一个「边打边升级、但没有清晰终点」的循环。

伊朗同时也未有出现战略层面的崩盘，其回应恰似运用美国非合作博弈论学者托马斯·谢林提出的「可控升级施压」策略，即通过不断抬高对手成本，证明自己仍有能力让战争代价高到足以改变对手决策的政治运筹。伊朗的目标不是在军事上战胜对手，而是让「战争继续下去」这件事本身变得无法承受。

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美方战争成本显著高于伊方

至于美国的四重困境，其一就是外交孤立。北约盟友拒绝特朗普派海军协助保障霍尔木兹海峡通航的呼吁。德国总理默茨也表示，德国不会参与油轮护航的军事行动，伊朗战事并非北约事务。白宫即便想尽快收场，也难以利用北约其他盟友为自己解套。

其二，研究数据显示，战事爆发后36小时内，美军防空系统已用300多枚「爱国者」拦截弹，海湾国家则用280枚，补充这些弹药或需数年。
美伊双方消耗的武器弹药就经济成本而言完全不对称，美方战争成本显著高于伊方，消耗战明显不利美方。

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其三，多项民调显示，美国大部分民众反对美国对伊朗动武，特朗普的支持率持续走低。随著战事持续、油价居高不下，越来越多共和党选民感受到生活成本高涨之痛。「让美国再次伟大」（MAGA）阵营的现实基础进一步动摇。再加上美国股市下跌、国债收益率上升，白宫已不得不考虑如何压低油价，避免战争成本继续外溢。

其四，美以分歧。卡内基国际和平研究院非常驻学者埃里克·洛布分析称，美以分歧现在不只是「怎么打」，还在于「打成什么样才算赢」。这一分歧正成为影响此战终局的关键掣肘变量。

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