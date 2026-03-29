英国中部打吡市私家车街头乱撞 多人受伤司机被捕

英国中部城市打吡市（Derby，又称德比市）当地时间周六（28日）晚间发生一宗严重的汽车冲撞行人事件，造成多人受伤，部分伤者伤势严重。警方在事发后拘捕涉案司机，并表示暂时没有持续的公共安全威胁。打吡市位于伯明翰（Birmingham）东北约64公里。

法新社报道，事发于当地时间晚上约9时30分，在打吡市的弗莱尔门（Friar Gate）地区，一辆黑色的铃木私家车，突然冲向路边行人，导致多人被撞倒在地。网传现场照片所见，有多名民众倒地待救。

距伯明翰约64公里

救护人员接报后赶抵现场，为伤者进行急救并将他们送往医院。当局暂未公布具体的受伤人数。

德比警方在社交平台Facebook上表示，在事发后不久成功拦截涉案车辆，并拘捕了一名30多岁的男性司机。警方强调，虽然事件可能引起公众不安，但他们相信目前已没有持续的公共安全威胁。