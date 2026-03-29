伊朗局势︱沙特基地受袭 美E-3空中预警机被毁

美国与伊朗开战至今，美空军再遭重创，一架在沙特阿拉伯空军基地的E-3空中预警机，在空袭中被击毁，有十多人受伤。

据外媒报道，美国及沙地的官员证实，沙特的苏尔坦王子空军基地（Prince Sultan Air Base）27日遭伊朗飞弹与无人机攻击，有24名美军受伤，地面有数架包括E-3及空中加油机受损。

沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ

沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ

沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ



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退役美国空军上校魏纳柏（John Venable）说：「这影响非常大，会削弱美国掌握波斯湾局势与战场态势感知能力的维系。」还说美国空军目前这类飞机数量有限，无法轻易补充。

据公开资料，E-3「哨兵」（Sentry）空中预警与管制机（AWACS），可协助管理战场，并从数百英里外追踪飞弹与各类飞机。军事分析人士指出，E-3能为指挥官提供即时战场资讯，便于指挥兵力作战并管理、协调友军航空器。