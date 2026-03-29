Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱沙特基地受袭 美E-3空中预警机被毁

即时国际
更新时间：13:31 2026-03-29 HKT
发布时间：13:31 2026-03-29 HKT

美国与伊朗开战至今，美空军再遭重创，一架在沙特阿拉伯空军基地的E-3空中预警机，在空袭中被击毁，有十多人受伤。

据外媒报道，美国及沙地的官员证实，沙特的苏尔坦王子空军基地（Prince Sultan Air Base）27日遭伊朗飞弹与无人机攻击，有24名美军受伤，地面有数架包括E-3及空中加油机受损。

沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ
沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ
沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ
沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ
沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ
沙特基地被伊朗空袭，美军有E-3空中预警机被毁。Ｘ


相关新闻：伊朗局势｜美军两栖攻击舰「的黎波里号」抵中东 也门胡塞武装再袭以色列 ｜持续更新

退役美国空军上校魏纳柏（John Venable）说：「这影响非常大，会削弱美国掌握波斯湾局势与战场态势感知能力的维系。」还说美国空军目前这类飞机数量有限，无法轻易补充。

据公开资料，E-3「哨兵」（Sentry）空中预警与管制机（AWACS），可协助管理战场，并从数百英里外追踪飞弹与各类飞机。军事分析人士指出，E-3能为指挥官提供即时战场资讯，便于指挥兵力作战并管理、协调友军航空器。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
23小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
4小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
复活节｜旅行社指高铁团爆满「一票难求」 欧洲团客受战火影响大跌一半
复活节｜旅行社指高铁团爆满「一票难求」 欧洲团客受战火影响大跌一半
社会
6小时前
九龙城酒楼设「限时饮茶」？4位以下限1小时要交枱！网民怒斥赶客︰食餐饭食到职工用膳咁
九龙城酒楼设「限时饮茶」？4位以下限1小时要交枱！网民怒斥赶客︰食餐饭食到职工用膳咁
饮食
19小时前
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
15小时前
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
02:37
伊朗局势｜美军两栖攻击舰「的黎波里号」抵中东 也门胡塞武装再袭以色列 ｜持续更新
即时国际
6小时前
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
2026-03-28 13:00 HKT
大埔公屋户食烟熏臭走廊 邻居硬食二手烟忍无可忍 铁闸贴粗口大字报闹爆 网民凭一细节猜出苦主年纪｜Juicy叮
大埔公屋户食烟熏臭走廊 邻居硬食二手烟忍无可忍 铁闸贴粗口大字报闹爆 网民凭一细节猜出苦主年纪｜Juicy叮
时事热话
2小时前
星岛申诉王｜香港特殊街名多 网民如数家珍 斗骑呢斗翘口 含本地历史科普
星岛申诉王｜香港特殊街名多 网民如数家珍 斗骑呢斗翘口 含本地历史科普
申诉热话
5小时前