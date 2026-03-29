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伊朗局势｜胡塞武装再袭以色列 行动持续数日 直至美以「停止攻击与侵略」

即时国际
更新时间：08:27 2026-03-29 HKT
发布时间：08:27 2026-03-29 HKT

也门胡塞武装周六晚上使用巡航导弹和无人机，对以色列南部的多个重要军事目标发动第二轮攻击。

胡塞武装发言人萨雷亚称，此次袭击与伊朗及真主党的军事行动同时发生，并成功达成预定目标。他强调，胡塞武装的军事行动将在未来几天继续进行，直至「敌人停止攻击与侵略」。

胡塞武装当晚亦透过其控制的媒体发表声明称，介入此次战事是为回应伊朗、巴勒斯坦加沙地带，以及伊拉克和黎巴嫩所遭受的来自美国和以色列的「野蛮侵略」，并强调不会针对任何未参与这场侵略的国家。

胡塞武装称，军事行动将在未来几天继续进行，直至「敌人停止攻击与侵略」。
胡塞武装称，军事行动将在未来几天继续进行，直至「敌人停止攻击与侵略」。
胡塞武装称，军事行动将在未来几天继续进行，直至「敌人停止攻击与侵略」。
胡塞武装称，军事行动将在未来几天继续进行，直至「敌人停止攻击与侵略」。

以色列国防军发言人德夫林表示，以军已对胡塞武装参战做好准备，并警告任何针对以色列的攻击都将「付出代价」。他透露，当日早间有导弹自也门方向射向以色列，但已被以色列防空系统拦截，显示胡塞武装已正式加入当前战事。

此外，胡塞武装早前确认，已首次使用威力巨大的弹道导弹打击以色列敏感军事目标，以支持伊朗及地区抵抗阵线。

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