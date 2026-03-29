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全美爆发「No Kings」示威 逾3200场集会 抗议特朗普政策

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更新时间：06:35 2026-03-29 HKT
发布时间：06:35 2026-03-29 HKT

批评美国总统特朗普政策的示威者周六走上全国多地街头，举行第三轮「No Kings」集会。主办方表示，今次行动规模有望成为美国史上最大单日抗议活动。

高喊民主口号展示反特朗普标语

路透社报道，全美50个州及海外多个城市合共举行逾3,200场示威。此前两轮「No Kings」示威已吸引数以百万计民众参与。今次重点集会之一于明尼苏达州举行，预计将有超过10万人到场，歌手斯普林斯汀（Bruce Springsteen）及贝兹（Joan Baez）亦有登台发言。

参议员桑德斯（Bernie Sanders）桑德斯在明尼苏达州圣保罗举行的主要示威集会上，批评美国对伊朗的战争属违反国际法。他表示：「我们必须诚实面对，美国人民曾在越战被误导，在伊拉克战争被误导，而今天在伊朗问题上同样被误导。」他强调：「这场战争违反国际法，一个主权国家不能随意攻击另一个主权国家。」

除纽约、洛杉矶及华盛顿等大城市外，约三分之二活动在较小社区举行，主办方称相关地区参与度较去年首次动员增加近四成。在华盛顿国家广场，示威者高喊民主口号并展示反特朗普标语；马里兰州一处长者中心外，更有坐轮椅长者手持「反抗暴政」、「支持民主就鸣笛」等标语。

纽约曼哈顿亦有数千人集会，荷里活影星罗拔迪尼路在场发言，批评特朗普对美国自由与安全构成威胁。发起组织Indivisible共同创办人Leah Greenberg表示，今次示威不仅人数众多，地点分布亦更广泛，反映运动正持续扩散。

目前，美国正值中期选举前夕，选情备受关注，特朗普所属的共和党将于11月面对选民考验。随着战事及军费问题持续发酵，相关议题料将成为选战焦点之一。

最新民调显示，特朗普支持度跌至36%，为其重返白宫以来最低。共和党方面则批评示威为「仇美集会」，指民主党人支持相关活动。

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