伊朗局势｜美军两栖攻击舰「的黎波里号」抵中东 增派3500名海军陆战队员及水兵

美国与伊朗战事持续，美军两栖攻击舰「的黎波里号」（USS Tripoli）已抵达中东地区，约3,500名海军陆战队员及水兵随行。外界关注，美方是否正为可能的地面军事行动作准备。

配备运输机、攻击战斗机

美军中央司令部（CENTCOM）周六表示，「的黎波里号」于周五抵达中东，并指该舰是约3,500名海军陆战队员和水兵组成的特遣队的旗舰。该部队除人员外，还配备运输机、攻击战斗机及两栖作战等战术装备。

「的黎波里号」及其舰上驻扎的第31海军陆战队远征部队的官兵均驻扎在日本，早前曾在台湾周边海域进行演习，其后接获命令调往中东。

「的黎波里号」早前曾在台湾周边海域进行演习，其后接获命令调往中东。路透社

美军两栖攻击舰「的黎波里号」（USS Tripoli）已抵达中东地区，随行约3,500名海军陆战队员及水兵。路透社

此外，美军亦已从美国圣地牙哥调派「拳师号」（USS Boxer）及另外两艘军舰，连同另一支海军陆战队远征部队前往区内。分析指，在上述部署完成后，美国在中东的军事力量规模已达逾20年来最大，包括两艘航空母舰、多艘战舰及约5万名士兵。

不过，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）日前表示，美方可在「无需地面部队」情况下达成军事目标，但同时强调总统特朗普需为各种可能情况作准备，现有部署旨在为决策提供更大灵活性。

特朗普近期对是否派遣地面部队态度含糊，多家美国媒体报道指，政府正考虑向中东增派至少1万名士兵。随着军力持续集结，区内局势进一步升温。