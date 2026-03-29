Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

货车运载朱古力途中被盗 12吨KitKat下落不明 复活节供应恐短缺

即时国际
更新时间：04:16 2026-03-29 HKT
发布时间：04:16 2026-03-29 HKT

一辆由意大利中部出发，运送Kitkat朱古力前往波兰货车，在运送途中遭窃，车上重达12吨、共计413,793条KitKat朱古力被盗，引发市场对复活节期间供应短缺的担忧。

KitKat母公司、瑞士食品巨头雀巢（Nestlé）表示，货车及巧克力目前仍下落不明，并警告欧洲市场可能面临供应紧张。公司发言人提醒，被盗巧克力可能会透过黑市流入欧洲市场。

货车运载朱古力途中被盗 12吨 KitKat 下落不明 复活节供应恐短缺。美联社
货车运载朱古力途中被盗 12吨 KitKat 下落不明 复活节供应恐短缺。美联社

每批KitKat巧克力都有唯一批号，即使被盗也可追踪。雀巢强调，调查正与当地警方及供应链合作伙伴密切进行中。

事实上，KitKat去年也曾卷入高额巧克力劫案：2023年，一批来自日本、价值18.8万英镑、含哈密瓜、抹茶拿铁及大福麻糬等罕见口味的55,000条巧克力，在运抵美国加州后，却未送达最终目的地新泽西，而是被骗取至仓库，成为骗局一部分，尚欠仓储费约2,800英镑。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
6小时前
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
影视圈
9小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
10小时前
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
02:37
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
即时国际
7小时前
飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定
飞机限带「尿袋」｜国泰 : 新规定即时生效 香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定
社会
7小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
14小时前
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
9小时前
Threads网民热议全港最好食片皮鸭！大推中环卅二公馆「食物环境服务都好」 网友另推沙田1酒店中菜馆：「无得斗气」
港人热议全港最好食片皮鸭！中环卅二公馆上榜 网民力推沙田酒店中菜厅：无得斗气
饮食
17小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
20小时前