货车运载朱古力途中被盗 12吨KitKat下落不明 复活节供应恐短缺

一辆由意大利中部出发，运送Kitkat朱古力前往波兰货车，在运送途中遭窃，车上重达12吨、共计413,793条KitKat朱古力被盗，引发市场对复活节期间供应短缺的担忧。

KitKat母公司、瑞士食品巨头雀巢（Nestlé）表示，货车及巧克力目前仍下落不明，并警告欧洲市场可能面临供应紧张。公司发言人提醒，被盗巧克力可能会透过黑市流入欧洲市场。

货车运载朱古力途中被盗 12吨 KitKat 下落不明 复活节供应恐短缺。美联社

每批KitKat巧克力都有唯一批号，即使被盗也可追踪。雀巢强调，调查正与当地警方及供应链合作伙伴密切进行中。

事实上，KitKat去年也曾卷入高额巧克力劫案：2023年，一批来自日本、价值18.8万英镑、含哈密瓜、抹茶拿铁及大福麻糬等罕见口味的55,000条巧克力，在运抵美国加州后，却未送达最终目的地新泽西，而是被骗取至仓库，成为骗局一部分，尚欠仓储费约2,800英镑。