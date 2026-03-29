伊朗称杜拜美军据点遭袭逾500人伤 美军否认 阿联酋指全数拦截导弹无人机

美以对伊朗的冲突进入第五周之际，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）声称，其力量周六对杜拜美军据点发动导弹及无人机攻击，称超过500名美军人员遭到重创。不过，美军中日司令部否认说法。

伊斯兰革命卫队发言人祖法加里（Ebrahim Zolfaghari）接受半官方塔斯尼姆通讯社访问时表示：「美军早前已因我方强力打击及据点破坏而逃离基地并躲藏，区域将成为美军士兵的坟场，他们别无选择，只能投降。」

然而，美军中央司令部（CENTCOM）随后透过社交平台X否认伊朗说法，指出「杜拜没有任何美军人员遭受攻击」，并指控伊朗政府「捏造谎言」，双方说法完全不同。

同日，阿联酋国防部表示，伊朗对当地发射至少20枚弹道导弹及37架无人机，全部已被拦截。