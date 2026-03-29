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空袭黎巴嫩致3名记者死亡 以方称一人为真主党情报 黎方否认

即时国际
更新时间：01:45 2026-03-29 HKT
发布时间：01:45 2026-03-29 HKT

以色列军方周六空袭黎巴嫩南部，一辆载有记者的汽车被击中，造成3名黎巴嫩新闻工作者死亡。以军表示行动针对其中一人，但黎方及相关媒体强烈否认有关指控，事件引发外界对战地记者安全的关注。

以军指一人曾报道以军部署位置

黎巴嫩Al Manar电视台报道，其中两名死者为记者Ali Shaib及一名电视台记者Fatima Ftouni。黎巴嫩资讯部长莫尔西斯其后证实，Ftouni的兄长、摄影师Mohammed Ftouni亦在事件中死亡。

以军声明称，已在一次精准打击中「消灭」Shaib，并指其为真主党情报单位成员，曾报道以军在黎巴嫩南部的部署位置，并涉嫌煽动针对以军及平民的行动。然而，以方未有提及其余死者，亦未提供证据支持相关指控。

真主党否认有关说法，批评以方指控为「虚假」，旨在逃避责任。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩则形容死者为「履行专业职责的平民」，指事件严重违反国际对战地记者的保护规范。

国际关注亦持续升温。无国界记者组织表示，近期已多次警告记者在战区面临的风险不断上升。保护记者委员会亦指出，自2月28日伊朗战事爆发以来，中东多地已有多名记者在空袭中丧生。

 

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