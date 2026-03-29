生化攻击｜日本博客拒印度童乞讨20卢比 被丢「牛粪水球」高烧住院4天

日本旅客博客「Dotabata旅行记」（ドタバタ旅行记）早前到印度旅游，因拒绝少年乞讨20卢比（约1.65港元），竟被丢「牛粪水球」。事后他出现严重高烧、呼吸困难等症状，紧急住院4天，医院餐竟天天吃正宗咖哩，身体虚弱还「无啖好食」，可谓受尽折磨。

恶臭液体「生化攻击」

据这名博主回忆，当时他沿著恒河岸边漫步，三名当地少年走近索取20卢比。他与同伴婉拒后转身离去，怎料背后突然传来重物撞击的水花声，原本以为只是普通水球，没想竟闻到阵阵恶臭，才惊觉水球内灌满了稀烂的牛粪，两人瞬间全身沾满粪便。

两人不久后出现剧烈发烧的情况，甚至严重到连站立和呼吸都感到痛苦，不得不紧急到瓦拉纳西当地医院求诊。住院4天期间身体极度虚弱，但院方准备的每一餐竟然都是咖哩，就连小食都是满满的香料，对于身体虚弱的他来说完全吃不下。

不仅如此，打点滴效果不好，他手臂肿得厉害。在蟑螂泛滥的病房住了4天，最终花费约152,980日圆（约7,470港元），没想到当初省下20卢比竟换来如此高昂的代价。

网友：价值观震撼教育

事件曝光后引发大批网友热议，不少人戏称印度街头简直布满「生物武器」，指出当地人对这类细菌有免疫力，但外地观光客脆弱的肠胃无法承受这类「生化特种作战」。网友纷纷留言表示：「住院还吃咖哩真的笑死」、「这是真正的价值观震撼教育」、「去印度真的要随时准备好抗生素」。