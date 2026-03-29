Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生化攻击｜日本博客拒印度童乞讨20卢比 被丢「牛粪水球」高烧住院4天

即时国际
更新时间：00:08 2026-03-29 HKT
发布时间：00:08 2026-03-29 HKT

日本旅客博客「Dotabata旅行记」（ドタバタ旅行记）早前到印度旅游，因拒绝少年乞讨20卢比（约1.65港元），竟被丢「牛粪水球」。事后他出现严重高烧、呼吸困难等症状，紧急住院4天，医院餐竟天天吃正宗咖哩，身体虚弱还「无啖好食」，可谓受尽折磨。

恶臭液体「生化攻击」

据这名博主回忆，当时他沿著恒河岸边漫步，三名当地少年走近索取20卢比。他与同伴婉拒后转身离去，怎料背后突然传来重物撞击的水花声，原本以为只是普通水球，没想竟闻到阵阵恶臭，才惊觉水球内灌满了稀烂的牛粪，两人瞬间全身沾满粪便。

两人不久后出现剧烈发烧的情况，甚至严重到连站立和呼吸都感到痛苦，不得不紧急到瓦拉纳西当地医院求诊。住院4天期间身体极度虚弱，但院方准备的每一餐竟然都是咖哩，就连小食都是满满的香料，对于身体虚弱的他来说完全吃不下。

不仅如此，打点滴效果不好，他手臂肿得厉害。在蟑螂泛滥的病房住了4天，最终花费约152,980日圆（约7,470港元），没想到当初省下20卢比竟换来如此高昂的代价。

网友：价值观震撼教育

事件曝光后引发大批网友热议，不少人戏称印度街头简直布满「生物武器」，指出当地人对这类细菌有免疫力，但外地观光客脆弱的肠胃无法承受这类「生化特种作战」。网友纷纷留言表示：「住院还吃咖哩真的笑死」、「这是真正的价值观震撼教育」、「去印度真的要随时准备好抗生素」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
6小时前
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
3小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
7小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
11小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。
六合彩｜800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
3小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
17小时前
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
荷里活老牌演员James Tolkan离世享年94岁 曾参演《壮志凌云》和《回到未来》系列
影视圈
5小时前
伊朗局势｜伊朗洪达卜核设施遭轰炸 鲁比奥：战事料持续2至4周」｜持续更新
02:37
伊朗局势｜伊朗称攻击美军支援船及驻杜拜美军 中东4国外长周日在巴基斯坦会谈｜持续更新
即时国际
4小时前