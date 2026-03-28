生命奥秘｜抹香鲸分娩获雌鲸群包围「接生」 轮流托起宝宝帮助换气

科学家罕见捕捉到抹香鲸的分娩过程，揭开一个接生团队的面纱。当时有多达11条抹香鲸在场，其中9只成年雌鲸组成「助产士团」为「产妇」护航，并在宝宝出生后接力托高助牠换气。

路透社及美联社报道，研究鲸豚交流的「鲸豚翻译计划」（Project CETI）于2023年7月8日，利用无人机、水下收音器和在船上拍摄的影像，在多明尼加外海的加勒比海海域，记录到这次抹香鲸接生的过程。

科学家罕见捕捉到抹香鲸的分娩过程，雌鲸群「助产士团」包围护航。 美联社

科学家发现有11条抹香鲸在场，「产妇」用34分钟生产。9只成年雌鲸包围着牠，待宝宝出生后轮流用身体撑著宝宝，将牠托高到海面上，帮牠维持呼吸。另有1只未成年雄鲸在外围。

两份相关报告26日分别在《科学》（Science）和《科学报告》（Science Reports）期刊发表，其中一份报告首席作者、CETI计划成员马洛夫（Alaa Maalouf）说：「我们观察到幼鲸出生后立即进行的高度合作的照料，这些鲸鱼紧紧围绕在新生幼鲸身边，一再轻碰牠、用身体托着牠，并且轮流抬上海面，这种托举的行为持续了好几小时」。

史前抹香鲸化石在利马史前博物馆展出。路透社

有份参与报告的CETI计划主席、海洋生物学家葛鲁柏（David Gruber）说，新生幼鲸几乎无法自主活动，需要其他鲸鱼立即援助，让牠浮出海面完成第一次换气，以免溺毙。研究人员观察到，宝宝在出生后1分钟内就被托上海面。

这是至今最详细记录野生抹香鲸、甚至是鲸豚类动物完整分娩过程。值得注意的是，参与协助的鲸群来自2个平常各自觅食的不同群体，显示这种合作是跨越血缘关系。马洛夫说：「这意味了抹香鲸社会不仅建立在紧密的家庭关系上，也指向高度社会和认知复杂性」。

抹香鲸属母系社会，由祖母、妈妈、女儿组成，一群体通常有10到12只，共同觅食和养育幼鲸。

研究人员说，这次观察到未成年雄鲸在场，也很令人惊讶。此外，鲸群在分娩关键时刻发出的声音会改变，可能用于沟通和协调行动。这些帮忙接生的雌鲸在分娩结束数小时后才逐渐分散，回到平常的觅食群体。