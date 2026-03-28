中美关系︱特朗普：看看他们制造业 必须尊重中国成就

3月27日，美国总统特朗普在迈阿密参加由沙特阿拉伯主权财富基金主办的FII峰会。他在演讲中夸赞中国制造业，「你们看看中国做得有多好，看看中国的制造业有多么好，我是说他们太能造车了。对于中国的成就，不管你喜不喜欢，你必须得尊重中国。」

美国白宫发言人莱维特此前表示，特朗普将于5月14日至15日对中国进行国事访问，届时将与国家主席习近平举行会晤。

特朗普原定于3月底访问北京，但早前他公开表示，由于需全神贯注于美军在伊朗的军事行动，已主动向中方提出延期要求。他当时形容行程需要「重新安排」，以便应对中东地区瞬息万变的战况。