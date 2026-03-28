搭飞机「尿袋」｜国际民航组织新例 每人限带两个全程禁充电
更新时间：14:45 2026-03-28 HKT
发布时间：14:45 2026-03-28 HKT
发布时间：14:45 2026-03-28 HKT
全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）昨日（27日）正式颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。
ICAO：应对风险 加强安全
总部设于蒙特利尔的国际民航组织在声明中指出，新规定旨在「应对新出现的风险，加强旅客和航空公司的安全」。相关技术细则已同步下发至全球193个成员国的民航管理部门及各大航空公司。
该组织解释，流动充电器内的锂电池在高空低压、剧烈颠簸或高温环境下，容易出现短路或「热失控」等问题，引发起火甚至爆炸，严重威胁航班安全。而过往全球已发生多宗由充电器故障引发的航空安全事件。
有专家指在飞行途中为充电器充电会产生热量，在高空密闭环境下热量无法及时散发，好容易导致电芯过热失控。此外，若乘客携带过多个充电器，一旦其中一个出事，可能会引发连锁反应，为应急处置带来极大难度。
容量及存放位置有严格规定
除了限制数量及禁止机上充电外，新规定亦统一并细化了容量管理及存放要求：
容量限制：
- 额定能量等于或小于100Wh：可直接随身携带。
- 额定能量介乎100Wh至160Wh：须事先获得航空公司批准。
- 额定能量超过160Wh或未有标明：严禁携带登机。
存放要求：
- 必须随身携带，严禁寄舱或放置在头顶的行李架。
- 应放置在座椅前方下方或座椅口袋等便于监控及取用的地方。
- 新规定同时订明，机组人员因操作需要，仍可继续携带并使用流动充电器。
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