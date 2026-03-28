平壤惊现豪华狗肉餐厅 由金正恩亲自选址及设计 南韩明年起禁售狗肉

北韩传媒报道，平壤于周四（26日）举行一家狗肉料理专门店的落成典礼。该餐厅楼高2层，位于流经平壤市中心的大同江畔。据报劳动党总书记兼国务委员长金正恩亲自指导选址、设计与建设。在北韩，狗肉长期被视为营养食品，还曾举办狗肉料理比赛。但在南韩，将自明年起禁止贩售狗肉以及为食用而繁殖犬只等行为。

北韩视为珍贵蛋白质来源

在北韩，狗肉至今仍被视为珍贵的蛋白质来源，被称为「甜肉（dangogi）。当地不时举办狗肉料理比赛。平壤市人民委员会委员长崔希太出席狗肉料理专门店完工典礼。北韩媒体公布的照片显示，新落成的狗肉专门餐厅建筑甚具气派。

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南韩国会通过法案 2027年起禁止吃狗肉

金正恩亲自选址及设计狗肉料理专门店。美联社

在北韩，狗肉至今仍被视为珍贵的蛋白质来源。法新社

南韩动物保护意识高涨，反对吃狗肉声浪增加。Korean K9 Rescue /FB

南韩社会食用狗肉的情况正迅速减少。Korean K9 Rescue/FB

另一方面，南韩过去也有食用狗肉的文化，但随著动物保护意识高涨，反对声浪增加。基于动物保护观点，南韩将自2027年2月起，禁止狗肉贩售以及为食用而繁殖犬只等行为。

南韩民意支持禁售狗肉

在动物保护团体推动下，相关法案已于2024年1月在国会通过，南韩社会食用狗肉的情况正迅速减少。

南韩狗肉文化历史悠久，过去一直被视为「滋补食品」受到喜爱，但各类民意调查显示，一般民众对此的看法已逐渐改变。前年通过的法案，同时禁止流通与贩售以犬只或犬肉为原料加工的食品。如果以食用为目的杀害犬只，将被处以3年以下监禁，或3000万韩元（约15.6万港元）以下罚款，相关罚则条款将在明年2月开始适用。