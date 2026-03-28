中东战争 | 传美仅确定摧毁1/3伊朗导弹 中东战斧导弹库存恐见底

美国与以色列对伊朗开战已一个月，路透社引述5名美国知情人士指，美国目前仅能确定摧毁伊朗庞大导弹库约1/3，伊朗仍有大量导弹库存。而《华盛顿邮报》周五（27日）引述知情人士透露，美以伊交战4周内，美军已发射超过850枚战斧巡航导弹，消耗速度之快已引发五角大楼部分官员忧心，并促使内部展开讨论，研议如何增加可用数量。

4名消息人士表示，伊朗另外约1/3状况不明，但轰炸行动很可能对这些导弹造成损坏、摧毁或掩埋在地道与掩体内。由于事涉敏感，这些消息人士均不具名发言。

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美国智库认为，对伊朗战争开始时，海军可能只有3100枚战斧导弹。路透社

美军在应对伊朗反击时，已发射超过1000枚爱国者特等防空拦截导弹。洛歇马丁

传美仅确定摧毁1/3伊朗导弹。路透社

德黑兰当局被指仍有大量导弹库存。路透社

其中1名消息人士说，伊朗无人机能力方面的情报也类似，有一定把握认为约1/3无人机已被摧毁。

伊朗仍有大量导弹库存

这项先前未被报道过的评估显示，伊朗多数导弹不是被摧毁就是无法取得，但德黑兰当局仍有大量导弹库存，一旦战斗停止，他们或许能够找回一些被掩埋或受损的导弹。

这项情报与美国总统特朗普的公开说法大相迳庭，特朗普称伊朗「只剩极少数火箭弹」。但他也似乎承认，伊朗剩余的导弹和无人机仍对美国未来保护霍尔木兹海峡行动构成威胁。

而五角大楼一名官员回应说，自战争爆发以来伊朗导弹和无人机攻击减少约9成，并说美军中央司令部（CENTCOM）也已损毁或摧毁超过66%的伊朗导弹、无人机以及海军生产设施与造船厂。

开战至今消耗逾850枚战斧

截至25日，美军空袭击中超过1万个伊朗军事目标。根据美军中央司令部说法，美军击沉92%伊朗海军大型舰艇。但中央司令部拒绝说明伊朗有多少导弹或无人机能力被摧毁。

与此同时，华邮引述多名美国官员表示，在伊朗冲突中已发射超过850枚战斧巡航导弹，已促使美方必须紧急讨论是否从包括印太地区在内的其他区域调拨库存，同时也需展开长期且有系统的增产行动。

发射逾千枚受国者及萨德导弹

一名美国官员形容，中东地区剩余的战斧导弹数量「低到令人警惕」，另一人则表示，若不采取措施，五角大楼在中东的战斧库存正接近「弹药耗尽」。

英国《金融时报》较早前报道，五角大楼在伊朗已消耗「数年份」的战斧导弹，但未说明具体数量。

另有2名知情官员透露，美军在应对伊朗反击时，也已发射超过1000枚防空拦截导弹，包括「爱国者」与「萨德」，这些同样属于全球最先进的系统之一，但库存有限且未公开。

狂射战斧导弹 掏空印太战力

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）评估指出，海军在整个战斧导弹计划期间共采购近9000枚，但其中数千枚为较早期版本，现已过时并退役。CSIS评估认为，对伊朗战争开始时，海军可能只有3100枚战斧导弹。

CSIS资深顾问坎西安（Mark Cancian）表示，美军若已对伊朗发射超过800枚战斧导弹，约相当于总库存的四分之一，将在西太平洋潜在冲突中留下重大缺口，恐需数年才能恢复库存。