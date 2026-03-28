中东战争 | 伊朗警告攻击中东酒店 促平民速离美军驻扎区域

继威胁攻击全球旅游胜地后，伊朗军方再针对平民设施发出警告，扬言中东地区有美军下榻的酒店，都会是伊朗的攻击目标，力促该区域民众尽快离开有美军驻扎区域。

伊朗国营媒体法尔斯通讯社周五（27日）报道，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，美国和以色列正设法利用无辜民众当人肉盾牌，呼吁民众尽快离开美军驻扎的区域，以免遭波及受伤。

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伊朗伊斯兰革命卫队扬言袭中东地区有美军入住的酒店。路透社

伊朗国营媒体发布伊朗发射导弹，攻击以色列和美军在中东的基地。法新社

伊朗曾威胁要攻击全球旅游胜地，图为伊朗发射的导弹。法新社

斥美以用无辜民众当人肉盾牌

伊朗武装部队发言人谢卡尔奇（Abolfazl Shekarchi）26日在国营电视台播出的谈话中说：「只要美军进入一家酒店，在我们的眼中，这家酒店就变成美国人的酒店。我们要眼睁睁任由美国人攻击我们吗？当我们要回应，自然地就得打击任何他们所到之处。」

美国和以色列展开对伊朗联合军事行动后，伊朗以无人机、导弹攻击中东多个有美军驻扎和设立基地的国家报复。谢卡尔奇20日才警告，美国、以色列官员在全世界各地都将被锁定，「就连公园、休憩区和旅游胜地」对伊朗的敌人而言，都将不再安全。

向阿联酋和巴林酒店发严厉警告

法尔斯通讯社引述未具名消息来源，指伊朗已经向中东地区、尤其是在阿联酋和巴林的酒店，发送「严厉警告」，并指伊朗军方已经找出美军在叙利亚、黎巴嫩和吉布地利用的类似地点。

伊朗外长阿拉格齐指控美军利用波斯湾合作理事会（GCC）国家的民众当「人肉盾牌」。他发文说：「从这场战争一开始，美军士兵逃离在该理事会国家的军事基地，转而藏身于酒店和公司办公室里」，他呼吁区内酒店拒绝美军人员入住。