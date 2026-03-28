中东局势︱胡塞武装列三大参战条件 包括红海被利用对伊朗等伊斯兰国家发起军事行动

美以向伊朗发动联合军事行动，令区域局势陷入紧张状态。新华社报道，也门胡塞武装（Houthis）周五（27日）表示，当前中东局势持续升级背景下，该组织已就可能进行军事介入设定三个条件，并警告，一旦出现其中情形，将直接采取军事行动。



胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明说，若红海被用于对伊朗或其他伊斯兰国家发起军事行动；若有新的地区或国际联盟加入支持美国和以色列针对伊朗及其地区阵营「抵抗之弧」的行动；若针对伊朗和「抵抗之弧」的军事升级持续扩大。胡塞武装均可能直接参战。

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萨雷亚同时要求美国和以色列立即停止针对伊朗及「抵抗之弧」相关国家的侵略行为。他表示，这些军事行动「不公正、不合理」，不仅危及地区与全球安全稳定，也对世界经济造成负面影响。



他同时要求结束对也门的封锁，并警告，任何进一步加剧对也门封锁的举措都将遭到反制，胡塞武装「已做好应对任何事态发展的准备」。萨雷亚还呼吁落实加沙地带停火协议包含的人道主义援助等承诺。