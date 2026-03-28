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中东局势︱也门胡塞武装参战 向以色列发射导弹被拦截

即时国际
更新时间：17:05 2026-03-28 HKT
发布时间：11:50 2026-03-28 HKT

美以与伊朗的冲突波及中东其他国家，也门胡塞武装（Houthis）组织就军事介入设定条件后不久，就向以色列发射了弹道导弹。以色列军方表示拦截了一枚导弹。

胡塞武装军事发言人萨雷亚（ Yahya Saree）周六在叛军的Al-Masirah卫星电视台上宣布了这次攻击。他说，攻击「将持续到达成既定目标为止，正如武装部队先前声明中所述，并直到针对所有抵抗阵线的侵略停止为止」。

胡塞武装自2014年以来一直占据也门首都萨那，到目前为止一直未参与美国与以色列的战争。但在以色列与哈马斯战争期间，该民兵组织对航运船只的攻击颠覆了红海的商业运输，每年约有价值10万亿美元的货物经过此地。

 

新华社报道，也门胡塞武装（Houthis）周五（27日）表示，当前中东局势持续升级背景下，该组织已就可能进行军事介入设定三个条件，一旦出现以下情况将直接采取军事行动：

  1. 若红海被用于对伊朗或其他伊斯兰国家发起军事行动；
  2. 若有新的地区或国际联盟加入支持美国和以色列针对伊朗及其地区阵营「抵抗之弧」的行动；
  3. 若针对伊朗和「抵抗之弧」的军事升级持续扩大。

相关新闻：伊朗局势｜胡塞武装扬言封锁曼德海峡　力挺伊朗抗美以军事打击

萨雷亚同时要求美国和以色列立即停止针对伊朗及「抵抗之弧」相关国家的侵略行为。他表示，这些军事行动「不公正、不合理」，不仅危及地区与全球安全稳定，也对世界经济造成负面影响。

他同时要求结束对也门的封锁，并警告，任何进一步加剧对也门封锁的举措都将遭到反制，胡塞武装「已做好应对任何事态发展的准备」。萨雷亚还呼吁落实加沙地带停火协议包含的人道主义援助等承诺。

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