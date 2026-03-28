霍尔木兹海峡 | 特朗普戏称为「特朗普海峡」 伊朗允人道援助货物安全通过

美国总统特朗普周五（27日）坚称，伊朗必须开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）供石油运输，以达成和平协议，并将这条关键的航道戏称为「特朗普海峡」（Strait of Trump）。而伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表巴赫雷尼同日宣布，德黑兰政府已接受联合国请求，允许人道援助和农业货物安全通过霍尔木兹海峡。

特朗普重返白宫执政后将华府多座建筑以自己名字重新命名。他今次又将霍尔木兹海峡戏称为「特朗普海峡」。

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特朗普重返白宫执政后将华府多座建筑以自己名字重新命名。美联社

特朗普坚称，伊朗必须开放霍尔木兹海峡。路透社

伊朗表明允许人道援助和农业货物安全通过霍尔木兹海峡。美联社

霍尔木兹海峡成为各方焦点。路透社

曾重新命名墨西哥湾为美国湾

他在迈阿密一场获沙特阿拉伯支持的「未来投资倡议优先」（FII Priority）论坛演说时表示：「我们现正谈判，若能有所作为当然很好，但他们必须开放它。他们必须开放特朗普海峡，我是说霍尔木兹海峡。抱歉，真不好意思，这是个糟糕的口误。假新闻会说『他不小心说了』。不，我没有不小心，不太常。」

他还谈到自己在重返执政后不久就下令将「墨西哥湾」（Gulf of Mexico）更名为「美国湾」（Gulf of America）。

他先前也将华府的甘迺迪表演艺术中心更名为「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

华府的美国和平研究所（USIP）去年也以特朗普的名字重新命名。

联合国设霍峡工作组

另一边厢，伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表巴赫雷尼27日在社交媒体上宣布，应联合国请求，伊朗决定促进并进一步加快人道主义货船在霍尔木兹海峡的安全通行。

巴赫雷尼说，这一措施体现伊朗持续致力于支持人道主义努力，并确保基本援助不延误地送达有需要者的承诺，实施的操作安排将适时与联合国确定。伊朗坚定致力于确保、维护并保障霍尔木兹海峡对所有非敌对国家的安全与稳定。

较早前，联合国秘书长古特雷斯已就霍尔木兹海峡局势成立专门工作组，其核心任务是制定并提出专门的技术机制，以减轻人道主义需求和农业生产所受影响。