伊朗局势 | 华府提和平方案待伊朗表态 美总统特使：有望本周会谈

美国总统特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）周五（27日）表示，他相信伊朗将在本周与美方会谈，以结束这场持续一个月的中东战争。不过，伊朗国会议长卡利巴夫27日在社交媒体上说，美国方面为抑制油价，而散布大量假消息，市场已对此麻木。

威特科夫在迈阿密举行的商业论坛上被问及与伊朗谈判时回应说：「我们认为本周将有会谈，我们当然希望如此。」他表示，美国正在等待德黑兰对和平方案的回应。

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威特科夫表示，美国正在等待德黑兰对和平方案的回应。美联社

伊朗国会议长卡利巴夫说，美方为抑制油价，而散布大量假消息，市场已对此麻木。法新社

伊朗周六再向以色列发射导弹。路透社

他说：「我们已提出一项15点计划，正在等待伊朗回应，这可能解决所有的问题。」

他称，船只正在霍尔木兹海峡通行，这是一个非常好的迹象。他认为，特朗普希望达成一项和平协议。

美通过巴基斯坦提「15点计划」

威特科夫还说，美方已经提出结束战事的「15点计划」，预计伊朗会作出回应，「这可能解决一切」。

前一天，威特科夫在白宫内阁会议上证实，美方已通过巴基斯坦向伊朗转交「15点计划」。

美国媒体27日报道，调解方预计伊朗当天对「15点计划」作出回应。不过，国务卿鲁比奥当天在法国巴黎说，美方尚未收到伊方回应，但回应「可能随时发生」。

据美国Axios新闻网23日报道，以色列官员称，多个国家正试图协调伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫同威特科夫、特朗普女婿库什纳、美国副总统万斯在巴基斯坦首都伊斯兰堡会谈，时间可能是本周稍后时间。

伊朗议长：美散布大量假消息以压抑油价

根据多方消息与报道，伊朗先前一直在审议一份透过巴基斯坦传递的15点提案，其中包括废除伊朗核计划、限制导弹发展，以及实质上将霍尔木兹海峡控制权交出等。

然而，伊朗国会议长卡利巴夫27日在社交媒体上说，美国方面为抑制油价而散布大量假消息，以致市场已对此麻木，「再也无人买账」。

卡利巴夫称，这种做法「看似很强势，但谈不上聪明。（他们）太早用掉了散布假消息这张牌」。

