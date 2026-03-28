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伊朗局势︱霍尔木兹海峡设「收费站」管控系统 　德黑兰政府暗示：战事结束后或继实施

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更新时间：09:00 2026-03-28 HKT
发布时间：09:00 2026-03-28 HKT

英国航运媒体《劳埃德船舶日报》和《金融时报》等报道，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡推行管控系统，要求过往船只提交完整文件、获取通行代码，并接受伊方护航通过预先划定的航道，形同设立「收费站」。报道指德黑兰政府暗示，对「非敌对」船只收取通行费的制度，可能会在当前战争结束后继续实施。

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暗示战争结束后续施收费制

中东战争爆发后，伊朗控制石油咽喉要道霍尔木兹海峡。《金融时报》报道，伊朗正致力于建立一套让经批准船只通过霍尔木兹海峡的通行制度，加强对这条关键水道的控制。报道指德黑兰政府暗示，这项措施可能会在目前战事结束后继续实施。风险管理顾问公司EOS Risk Group的咨询主管凯利透露，伊朗最近对船只的审批流程，涉及伊朗政府透过有关国家的大使馆进行政府间谈判，船只随后会收到一个代码，并在接近海峡时透过国际航海界专属的紧急呼叫频率（VHF16频道）广播该代码。同时，伊朗当局会检查船只的文件，包括货物目的地和船员的国籍。

根据船舶追踪数据，自这场战事爆发以来，所有通过峡的货物都没有运往美国和欧洲。大部分货物运往东亚，部分货物也运往东非和南美洲。这些商船穿越霍峡的航线，完全位于伊朗领海之内，而非使用平常的航道。有分析指，尽管美国猛烈攻击伊朗的雷达和观察哨站，有关安排仍能让伊朗目视确认船只的详细资料。《劳埃德船舶日报》称，通常情况下，船舶使用该海峡中央的双线航道，但越来越多的船舶选择绕道北行，绕过拉腊克岛，进入伊朗领海，更靠近伊朗海岸线。

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劳氏海事数据显示，自3月1日以来，仅有约150艘船舶（包括油轮和货柜船）通过该海域。这仅略高于战前正常通行量一天的水平，大部分是与伊朗相关的船舶，也有与希腊、中国等国相关的船。《劳埃德船舶日报》称，通行费以人民币支付。该报说：「虽然并非所有船舶都直接缴纳通行费，但至少有两艘船已缴纳，且费用以人民币结算。」日前的报道指伊朗国会正制定一项法案，以正式规定霍峡船舶的通行费。

另外，美国财政部长贝森特周四称，一项旨在促进船只通行霍峡的美国保险计划很快将启动，此举可能有助恢复全球大量石油与天然气输运。数周前，特朗普宣布由美国国际开发金融公司提供保险担保，在海军护航下，确保油轮与其他船只能安全通过霍峡。

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