中东战争 | 伊朗无人机导弹袭沙特美军基地 酿至少10伤多架加油机受损

美国和沙特阿拉伯知情官员披露，伊朗周五（27日）攻击驻有美军的沙特苏丹王子空军基地，导致至少10名美军受伤，多架美军空中加油机受损。

至少一枚导弹和数架无人机袭击该空军基地，基地内一栋建筑物被击中，受伤美军当时正在这栋建筑物内，其中2人伤势严重。卫星影像显示一些加油机受损情况，已上传至网络。

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多架美军空中加油机在袭击中受损。X@tom_bike

驻有美军的沙特苏丹王子空军基地遇袭。美国空军

一名美军本月1日在沙特苏丹王子空军基地袭击中身亡，遗体被运返美国。路透社

《华尔街日报》曾于3月13日引述美国知情官员报道，伊朗对苏丹王子空军基地发动导弹攻击，击中5架停在地面上的美军加油机。美国总统特朗普次日在其社交平台Truth Social发文，承认美军加油机遇袭，但强调没有加油机被摧毁，只有一架受损。

美军迄今13死303伤

另据美国媒体27日报道，自美国和以色列2月28日对伊朗发起大规模军事行动以来，美军已有至少13人死亡，303人受伤。虽然大多数伤员已康复并重返岗位，但仍有30人无法作战，10人被认为重伤。

26岁的美国陆军中士彭宁顿（Benjamin N. Pennington）在3月1日苏丹王子基地遭袭时受伤，数日后不治。他是战争中13名阵亡军人之一，其中7人在波斯湾死亡，另外6人在伊拉克丧生。

伊朗军方：将针对区内有美军入住酒店

伊朗军方表示，波斯湾地区住有美军的酒店将被视为目标。

武装部队发言人谢卡尔奇在国家电视台说：「当所有美军（部队）都进了一家酒店，从我们的角度来看，那家酒店就变成美国酒店了。」