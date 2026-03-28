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华人神探李昌钰脑瘤87岁病逝 国际鉴证泰斗曾助查911恐袭

即时国际
更新时间：20:15 2026-03-28 HKT
发布时间：07:33 2026-03-28 HKT

被誉为「华人神探」的国际刑事鉴证权威李昌钰（Henry C. Lee），于当地时间周五（27日）在美国内华达州家中安详辞世，享寿87岁。其家属与任教逾半世纪的纽黑文大学（University of New Haven）已证实死讯，消息震惊国际鉴证及执法界。

内地《华商报》旗下大风新闻引述知情人士称，去年11月，李昌钰被确诊有脑瘤。面对突如其来的病情，李昌钰选择保守治疗，明确表示「不穿刺、不开颅」，希望以相对温和的方式延续工作与生活。

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临终前仍心系学术　正撰写失踪人口新书

据纽黑文大学与家属联合发布的消息，李昌钰在生命最后时刻仍致力于研究，近期正著手完成一本关于「失踪人口调查」的新书。这位传奇人物1938年出生于江苏，后随家人迁台，1960年毕业于中央警官学校。他在22岁时便晋升为当时台湾历来最年轻的警长，1964年赴美深造，取得纽约大学生物化学博士学位，开启了他在美国鉴证界的传奇之路。

李昌钰自1975年加入纽黑文大学，从零开始创立法医科学课程，并于1998年成立鉴证科学研究所，对美国乃至全球鉴证体系的现代化影响深远。

参与辛普森、911恐袭等全球巨案　

李昌钰的鉴证生涯跨越半个世纪，足迹遍及全球46个国家，出庭作证超过1,000次。他曾参与调查多宗震惊全球的大案，包括：前美国榄球员辛普森杀妻案（O.J. Simpson trial）、甘迺迪总统遇刺案重启调查、911恐怖袭击事件、台湾的319枪击案、白晓燕命案和刘邦友血案等。

李昌钰有「华人神探」之称。 新华社
李昌钰有「华人神探」之称。 新华社

曾任康州警政厅长 全美州级警界最高职位华人

1998年至2000年间，他更出任康乃狄克州公共安全厅厅长及州警总监，成为全美首位担任州级警界最高职位的华裔人士。他同时亦担任复旦大学法医学与法庭科学学院名誉教授，致力于推动全球鉴证教育。

不过，于2023年，美国联邦法官曾裁定，李昌钰对于一宗1985年谋杀案的审判过程捏造证据负有责任，可能面临巨额赔偿，当时一度引起哄动。

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低调后事不设追思　校方赞扬贡献无与伦比

纽黑文大学校长弗雷德里克森（Jens Frederiksen）发表声明，赞扬李昌钰对学术及执法领域的贡献「无与伦比」，其影响力将永远长存。

按李昌钰生前意愿，其后事将保持低调，不举办公开的追思仪式。报道指，这位曾以科学证据让「证据说话」的神探，在2017年痛失爱妻后一直生活简约，最终在家人陪伴下走完传奇一生。

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